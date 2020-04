Singing Lab online con Claudia Cappabianca su Skype dal 10 maggio 2020

Singing Lab online, ovvero un laboratorio di canto online con Claudia Cappabianca su Skype dal 10 maggio 2020. Un laboratorio di canto collettivo rivolto a chi ha bisogno di rispolverare le nozioni di base del canto moderno e a chi vuole iniziare a conoscere la propria voce con più consapevolezza. La prima lezione tratterà argomenti di base con la possibilità di fare domande all’insegnante. La respirazione e la sua applicazione nel canto moderno sarà uno dei temi della prima lezione, verranno proposti alcuni esercizi pratici per il riscaldamento vocale in grado di preparare il corpo e la voce per la performance. Cantare bene è importante sia se si canta in un gruppo corale sia se siamo solisti.

LA VOCE VA CUSTODITA E PRESERVATA CON ESERCIZI CHE CI POSSONO AIUTARE A CANTARE MEGLIO

“Ho pensato a questo corso in questo momento difficile – ci spiega Claudia Cappabianca, vocalist, insegnante di canto, vocal coach – non sicuramente per un guadagno ma per dare la possibilità di studiare canto anche in questo momento che si è distanti da tutto“.

Il canto aiuta e può dare sollievo anche in momenti di solitudine e farlo in gruppo anche online può essere terapeutico. C’è un piccolo contributo per ogni lezione che sicuramente è accessibile a tutti. Si può benissimo studiare canto anche online. Certo una buona connessione è indispensabile ma ormai quasi tutti sono in possesso di smarthphone, tablet o pc con rete annessa. Per il Singing Lab online ci sono due date disponibili il 10 maggio 2020 e il 16 maggio 2020 dalle 16 alle 18 su piattaforma Skype. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione digitale inviato ai partecipanti via mail.

Per le iscrizioni potete scrivere sulla pagina facebook dell’associazione Sing&Song Home Studio oppure inviare una mail a [email protected]. Non resta che cliccare sulla pagina e prenotare il vostro posto per fare la vostra prima lezione di canto online con Claudia Cappabianca.