E’ morto Pau Dones: lutto nel mondo della musica per l’addio al cantante degli Jarabe de Palo

Una brutta notizia arriva questa mattina dalla Spagna. Su tutti i siti on line spagnoli si legge infatti della morte di Pau Dones, il cantante degli Jarabe de Palo. Pau aveva raccontato, qualche tempo fa, della sua lotta contro il cancro. Sembrava averla vinta ma probabilmente è successo altro. Negli ultimi tempi il cantante non aveva parlato di peggioramenti.

Ma il motivo della morte di Dones è proprio legato alla sua battaglia contro il cancro. A dare la notizia della terribile tragedia, proprio la famiglia di Pau che ha deciso di condividere sul sito della band un messaggio con i tantissimi fans che hanno amato moltissimo il gruppo e anche Dones.

Sul sito della band si legge il messaggio della famiglia: La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015.

La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles

La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile.

Lo ricordiamo con alcuni versi di una delle canzoni più belle cantante insieme ai Modà.

Ciao, semplicemente ciao

Difficile trovare parole molto serie

Tenterò di disegnareCome un pittore farò in modo

Di arrivare dritto al cuore

Con la forza del coloreGuarda, senza parlareAzzurro come te, come il cielo e il mare

E giallo come luce del sole

Rosso come le cose che mi fai provare

