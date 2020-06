Liberi di Raf e Rovazzi è il ritorno di Danti con un nuovo successo

Ritorna sulla scena Danti, il produttore e rapper che esce col suo nuovo singolo “Liberi” con Raf e Fabio Rovazzi. Notiamo subito una curiosità, la fidanzata, Nina Zilli, si è proposta come fashion editor per questo progetto. La canzone, uscita il 26 giugno 2020, è già disponibile in tutti i digital store. “Senza pensare al resto, cantando in auto vecchie canzoni, sbagliando il testo, lascio guidare le emozioni, dimmi come si fa ad essere liberi”. Si presenta così il brano, pubblicando la copertina su Instagram e con questa trascrizione, la quale vuole fare intendere il titolo del brano, Liberi. Danti, nato come membro nel gruppo Two Fingerz, è ad oggi uno dei producer più cercati nella scena italiana, e anche a questo giro, il brano è un capolavoro. Partendo dalle collaborazioni, da parte di Rovazzi, con cui ha una conoscenza di lunga data, e da Raf con cui Danti non aveva mai collaborato prima d’ora.

L’INNO ALLA LIBERTA’ DI DANTI, ROVAZZI E RAF

Con Fabio Rovazzi ha prodotto 14 dischi di platino totali, contando le 4 hit a partire da Andiamo a comandare fino ad arrivare a Faccio quello che voglio. Danti, ricercato dal panorama italiano, afferma che Liberi è nata prima dell’emergenza Covid, anche se il titolo poteva far pensare a quest’ultima. Liberi nasce da un’idea, da incastri e da melodie studiate per mesi, con due artisti completamente diversi.

La canzone vuole anche essere di buon auspicio, e la sentiremo sicuramente anche in radio per tutta l’estate. Insomma, Danti, pezzo dopo pezzo, ha costruito una canzone collaborando da una parte con uno storico artista italiano presente fin dagli anni Ottanta, e dall’altra parte da un’artista poliedrico, con grande creatività e che ha interagito con personaggi esclusivi di sport, politica e musica. Danti non sbaglia il nuovo colpo, dopo aver lavorato con tanti altri artisti negli ultimi anni, quali Luca Carboni, Shade, J-Ax, Nina Zilli e tanti altri, anche questa volta con Raf e Fabio Rovazzi si è superato.