La differenza tra musica Trap e Rap, avviciniamoci al mondo dei ragazzi

Le mamme di oggi si stanno imbattendo in generi musicali completamente sconosciuti. La generazione di oggi adolescente ascolta musica che non è molto vicina a quella che si ascoltava qualche anno fa. Sono il Trap e il Rap. Questi due generi spopolano ormai da un po’ tra i ragazzi e anche i genitori per quanto siano legati a generi musicali differenti ascoltano seppur passivamente i brani che arrivano dalle camere o dalle cuffie ad alto volume dei loro figli. Vogliamo ben capire qual è la differenza tra Trap e Rap, anche perché bisogna essere preparati quando si parla con i ragazzi, che siano adolescenti o anche un po’ più grandi.

PIU’ VICINI AL MONDO DEI RAGAZZI CON LA MUSICA RAP E TRAP

Meglio informarsi e imparare magari anche qualche nome di artista Trap o Rap o in casi estremi qualche canzone. Veniamo alle differenze tra i due. Abbiamo chiesto a Claudia Cappabianca, vocalist, vocal coach e insegnante di canto della Sing&Song Home Studio: “La musica Trap sicuramente è una musica nuova spesso contestata e criticata ma come dicevate apprezzata da molti giovani. Mai avere però dei pregiudizi perché magari non rispecchiano i nostri gusti personali. La musica Trap è sicuramente figlia del rap arrivata in Italia circa dieci anni fa ma portata al successo da artisti come king Sfera Ebbasta e la Dark Polo Gang”.

“Nella musica Trap c’è un uso smisurato dell’Autotune (software che viene utilizzato per correggere imperfezioni della voce o per creare effetti di distorsione) ma le basi sono ripetitive e la musicalità è lasciata alle parole e agli effetti sonori della voce. Il Rap è molto più complesso e articolato come stile. La musica Trap nasce dall’Hip Hop americano infatti gli artisti che fanno Trap si sentono più vicini a quel mondo. Immagine, linguaggio e tematiche sono differenti tra trap e rap ma i due mondi si somigliano molto. Come trapper italiani oltre i due già citati conosciamo Ghali, Tedua, Izi, Rkomie. I rapper i più famosi: Fedez, J-ax, Marracash, Fabri Fibra, Dani Faiv, Junior Kelli”. E’ un po’ più chiara la differenza?