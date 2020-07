Torna SEAT Music Awards 2020 con Vanessa Incontrada e Carlo Conti dall’Arena di Verona

L’estate che stiamo vivendo è una estate anomala tra mascherine, paura a e ansie varie. Ma è anche una estate senza i grandi eventi, una estate in cui la musica non è la vera protagonista, come invece è sempre accaduto in passato. Un anno fa guardando i Seat Music Awards non avremmo di certo immaginato che lo spettacolo dall’Arena di Verona, non ci sarebbe stato. E invece tutto cambia ma l’appuntamento con questo evento, è solo rimandato. Carlo Conti e Vanessa Incontrada infatti torneranno al timone della quattordicesima edizione dei Music Awards, un’annata che rimarrà nella memoria di tutti per i drammatici eventi che hanno costretto il mondo della musica a “spegnersi”. I “SEAT Music Awards 2020” vogliono riportare la musica nel suo luogo naturale, il palco, vogliono riaccendere le luci, i suoni, le emozioni dei concerti, ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i lavoratori dietro le quinte. Ed è a loro che sarà “dedicata” questa straordinaria settimana di impegno e solidarietà. Più che una dedica, si tratterà di un aiuto concreto grazie alla partnership con Music Innovation Hub, l’organizzazione già attiva in maniera importante con numerose iniziative, con l’obiettivo di raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo attraverso il numero solidale che verrà attivato per le due puntate dei Music Awards.

SEAT MUSIC AWARDS 2020: LA MUSICA TORNA ALL’ARENA DI VERONA

Saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle

due serate dei “SEAT Music Awards 2020”, portatori di questo messaggio di energia: noi ci siamo, ci saremo. La musica si riaccende. Ed in

questa occasione così speciale, il pubblico degli appassionati di musica

ritornerà finalmente sugli spalti, per seguire di nuovo con entusiasmo

uno spettacolo dal vivo, dopo lo stop dovuto al lockdown. Oltre alla musica, protagonisti delle serate in diretta dall’Arena di Verona saranno conduttori ed attori di programmi e fiction di punta nella programmazione

dell’autunno di Rai1. Sapori invitanti, a rendere ancora più interessante il

menu di questa apertura di stagione tv.

Conducono: Carlo Conti e Vanessa Incontrada

In onda il 2 e il 5 settembre dall’Arena di Verona

