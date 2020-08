Seat Music Awards 2020, la musica torna su Rai 1: tutti gli artisti sul palco nella prima puntata

Finalmente la musica torna a essere protagonista su Rai 1 e non solo in replica. In questi ultimi mesi abbiamo rivisto di tutto: da Massimo Ranieri a Gianni Morandi passando per Una storia da cantare e altre serate evento riproposte in replica. Ma il 2 settembre finalmente, ascolteremo le canzoni più belle di questa estate alquanto particolare grazie ai Seat music Awards 2020. I grandi artisti torneranno a esibirsi all’Arena di Verona per due serate evento che andranno in onda su Rai 1. Anche quest’anno da Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada con la speranza che il clima sia clemente, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni in Veneto e anche nella città di Romeo e Giulietta.

La musica quindi di nuovo protagonista a fine estate! Chi salirà sul palco nella prima serata in onda il 2 settembre 2020 su Rai 1?

SEAT MUSIC AWARDS 2020: UNA EDIZIONE DIVERSA DALLE ALTRE

La Rai ha deciso di regalare al pubblico questa serata di grande musica anche con un altro scopo, quello di aiutare tutti i lavoratori del settore; per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i “Premi della Musica” diventano i “Premi DALLA Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili.

Inoltre, per la prima volta nella storia del premio, il palco sarà posizionato al centro dell’Arena, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell’Anfiteatro.Questo consentirà di avere un maggiore spazio per il distanziamento, nel rispetto di tutte le regole anti covid 19.

SEAT MUSIC AWARDS 2020: TUTTI GLI ARTISTI SUL PALCO NELLA PRIMA PUNTATA

Non solo grandi successi di questa stagione estiva ma anche gli artisti più amati nel nostro paese e nel mondo.

Nel corso della prima serata, in diretta il 2 settembre 2020, ascolteremo: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero.

Spazio anche allo spettacolo e alla risata con Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

Il 5 settembre 2020 invece vedremo la seconda serata dedicata ai Seat Music Awards.

