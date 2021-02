Fedez torna sui social e chiede perdono a Francesca Michielin che risponde saggiamente

Chi è abituato a seguire Fedez su Instagram, in questi giorni avrà di certo sentito la sua assenza. Dopo il clamoroso errore che stava per costare l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021 a lui e a Francesca Michielin che saranno in gara insieme all’Ariston, il rapper è scomparso dai radar. Era stata Chiara Ferragni a informare gli oltre 11 milioni di followers di suo marito su quello che stava succedendo. Aveva ironizzato sul fatto che Fedez non era scomparso ma stava poco bene, aveva la febbre. Aveva inoltre rassicurato tutti che per fortuna non era il covid 19 ma probabilmente l’ansia e lo stress delle ultime ore lo avevano davvero messo ko. Ed effettivamente gli ultimi giorni per Fedez non saranno stati di certo semplici; ma quando è arrivata la notizia presa dalla Rai e quindi la conferma che il brano non era stato escluso, è tornato il sereno. Dopo ore di silenzio social, ecco la prima storia questa mattina con un bel mazzo di fiori in mano. Lo vediamo andare dalla sua socia, Francesca Michielin, amica e compagna di viaggio. Un bel mazzo di fiori per chiederle perdono ma dalla faccia di Francesca, si capisce che dovrà fare ancora ben altro per farsi perdonare dopo quello che i più giovani definisco un colossale “epic fail”.

La risposta di Francesca Michielin allo scatto di Fedez è tutta un programma

La cantante ha un volto parecchio arrabbiato ma immaginiamo che avrà già perdonato il suo compagno di avventura sanremese. Per fortuna questa storia è finita bene ma, visto che manca ancora un mese al debutto del Festival, la Michielin deve stare attenta! Non a caso, sotto la foto pubblicata da Fedez, ha risposto con questo commento che è tutto un programma: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono “.

Riuscirà Fedez a non spoilerare altri moment in cui si sente la canzone che lui e Francesca porteranno a Sanremo 2021? La Michielin se lo augura con tutto il cuore e probabilmente ha già preparato nello studio una cassaforte dove nascondere il cellulare di Fedez per impedirgli di immortalare ogni istante sui social!