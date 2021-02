Morgan torna con i Bluvertigo ma fa una rivelazone su Bugo a Sanremo 2021

Morgan torna davvero con i Bluvertigo e con un nuovo album? E’ stato il cantante a mettere in agitazione i fan che non pensavano potesse più accadere. E invece a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2021 Morgan prima chiede se vogliono un nuovo album di inediti dei Bluvertigo e poi, ottenuti i 3000 commenti richiesti ringrazia e annuncia che tra due mesi manterrà la promessa. Prima però c’è da seguire il festival di Sanremo 2021 e ha qualcosa da dire su Bugo, anzi sulla canzone che presenterà la prossima settimana. Secondo Morgan la canzone di Bugo scelta da Amadeus sarebbe quella che presentò due anni fa a Baglioni, canzone bocciata. Non ci sarebbe niente di strano ma è evidente che dietro le parole apparse in una storia Instagram ci sia anche altro. Purtroppo anche questo festival è per lui fonte di polemica. Ricordiamo tutti il “Dove sei Bugo?” della scorsa edizione ma anche tutti i commenti di Morgan contro Amadeus quando ha saputo che il suo brano quest’anno non era stato scelto.

MORGAN E I BLUVERTIGO – IN PRIMAVERA IL NUOVO ALBUM

A confermare tutto c’è anche Andy ma i fan non saranno sicuri dell’album fino a quando non l’avranno tra le mani. Già nel 2015 sembravano pronti a lanciare il quarto disco dal titolo “Tuono – Tono, tempo, suono” ma poi si trattò solo di una bella speranza, il disco non vide mai la luce.

La domanda è se i Bluvertigo riprenderanno lo stesso progetto o se stiano lavorando su nuove canzoni. La primavera non è lontana, Morgan ha dato due mesi di tempo, i fan già sognano sperando nel successo del gruppo che dopo tanti anni potrebbe tornare davvero.

“Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente. Un anno che a dire “baratro” non basta, e credo non solo per me, perché questa discesa agli inferi è stata attivata dalla prima quarantena e continua nella stessa ferocia esistenziale a stupire persino il mio più fondo pessimismo, che non ha mai avuto nulla a che spartire con il disumano, anzi, era frutto di un pensiero che portava ad un agire intelligente, ragionato ma di cuore” l’ultimo post di Morgan.