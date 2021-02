Malika Ayane a Sanremo 2021 con Ti piaci così: testo e significato del brano

Cresce l’attesa per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2021 e finalmente si possono leggere anche i testi dei brani che i cantanti porteranno sul palco dell’Ariston. Disponibili da pochissime ore, tutti i testi delle canzoni che ascolteremo a Sanremo 2021 sono stati pubblicati in anteprima da Tv, sorrisi e canzoni. A Sanremo 2021 ci sarà anche Malika Ayane. La cantante parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.

Ti piaci così: il significato del brano di Malika Ayane

Il centro di “Ti piaci così” è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. Ti piaci così è una canzone sul riconoscersi senza biasimo. È un invito a ballare scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo.

Ma vediamo adesso del dettaglio il testo del brano Ti piaci così.

Ti piaci così: il testo integrale del brano di Malika Ayane per Sanremo 2021

TI PIACI COSÌ

di M. Ayane – Pacifico – A. Flora – R. Rampino – M. Ayane

Ed. Sugarmusic/MZ Management/Congorock/Edizioni Curci/Off Limits/Cock an Ear Productions/Ultra Empire Music

Milano – Squinzano (LE) – Milano – Reggio Emilia – Milano

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

Nella Serata del Festival dedicata alla Canzone d’Autore, Malika Ayane ha scelto “Insieme a te non ci sto più“ il celebre brano di Paolo Conte portato al successo nel 1968 da Caterina Caselli. Le strade del cantautore e di Malika Ayane si riuniscono nuovamente, dopo una precedente collaborazione discografica.

Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika Ayane è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”.

Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea.