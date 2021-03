Gianni Morandi primo video social dopo il ricovero: “Sono un ragazzo fortunato”

Non ha scelto un brano a caso Gianni Morandi per il suo ritorno sui social e lo ha fatto tra l’altro, nel suo stile. Con la giusta dose di ironia, nonostante tutto quello che sta succedendo! Per Gianni Morandi un bruttissimo incidente domestico mentre si prendeva cura del suo giardino. Poteva finire davvero in modo drammatico ma il cantante se l’è cavata, se così possiamo dire, con delle ustioni molto importanti alle mani. Non a caso per il ritorno sui social sceglie il brano “sono un ragazzo fortunato” e si mostra sulle note delle canzone di Jovanotti mentre per i corridoio dell’ospedale fa un po’ di ginnastica, per quello che è possibile. Le sue mani, quelle sulle quali si è sempre fatta molta ironia, per quanto fossero grandi, oggi lo sono ancora di più completamente avvolte dalle bende che servono per proteggerle dal rischio di infezioni. Per curare le ustioni ci vorrà molto tempo ma Gianni si vuole mostrare sorridente a chi lo segue con grande affetto sui social e non solo!

Gianni Morandi torna sui social con un video ironico dall’ospedale

Il cantante si mostra in questo video registrato proprio nel corridoio dell’ospedale dove inizia a muovere i primi passi per fare gli esercizi. “E’ più dura del previsto” ha scritto anche oggi Gianni che è ricoverato all’ospedale di Cesena da ormai 10 giorni. Non ha ancora commentato l’incidente nella sua tenuta. Medici e infermieri si stanno prendendo cura di lui ma la strada della guarigione è ancora molto molto lunga.

Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Gianni Morandi sperando che possa tornare a casa il prima possibile! In bocca al lupo per tutto.