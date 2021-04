Dopo Ultimo anche Tiziano Ferro annulla i concerti negli stadi

Non c’è pace per la musica e il mondo dello spettacolo in questo complicato anno di pandemia. Nonostante stiano aumentando i vaccini e la voglia di normalità, anche Tiziano Ferro, così come Ultimo in precedenza, è stato costretto ad annullare il suo tour negli stadi. Sono molti gli artisti che hanno dovuto rimandare i concerti, riprogrammare le date per anni successivi. Vedi Ligabue o le artiste di Una, nessuna, centomila. Tiziano Ferro ha, invece, purtroppo annullato il suo tour non escludendo però un ritorno nel 2023 con i concerti, con la speranza che si possa finalmente tornare a vivere la musica dal vivo. Vediamo i dettagli.

Tiziano Ferro annulla definitivamente il tour negli stadi: rimborso o validità per il 2023

“TZN 2021, il tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani ahimè, è cancellato” è questo l’annuncio che ha dato poco fa il cantautore di Latina sui social network. “Live Nation sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione che avrà luogo nell’estate del 2023″ ha però assicurato Tiziano Ferro non eliminando del tutto la speranza dei fan. E a proposito di questo, chi ha acquistato i biglietti per i concerti adesso ha due possibilità: chiedere il rimborso oppure riutilizzare i ticket nel 2023. Presto saranno annunciate delle nuove date. “Il rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovrà essere richiesto entro il 20/7/21 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti” ha spiegato Ferro.

Nonostante l’annullamento del tour, non si perdono le speranze di vedere ancora live TZN negli stadi. Il 2023 è ancora molto lontano e ci vorrà pazienza. “Avremmo sperato in un’estate diversa. Avrei voluto festeggiare con voi i miei 𝘝𝘌𝘕𝘛´𝘈𝘕𝘕𝘐 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto” ha scritto il cantante sui social. “Le mie energie da adesso andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo. Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza. Ci vediamo qui” ha concluso Tiziano Ferro.