Concerto Primo Maggio 2021 tutti i cantanti sul palco: musica per tutti

Sarà un concerto evento quello del primo maggio 2021. Una carrellata di artisti così non si vedeva da tempo sul palco del Concertone. E anche se non ci sarà tutto quel pubblico che di solito affolla piazza San Giovanni a Roma, sarà un evento importantissimo per la musica italiana. Un segnale di una ripartenza che si speri possa essere davvero quella definitiva. Non ci sarà il grande pubblico ma ci saranno i grandi cantanti per un lungo pomeriggio e una lunghissima serata all’insegna della musica live. Quest’anno il Concerto del 1° Maggio – che ha per slogan “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” – sarà reso accessibile a tutti nella fascia serale, dalle 20 alle 24 su Rai3, con sottotitoli ed audiodescrizione, e su RaiPlay con la traduzione in LIS: alla diretta di Rai3, si affiancherà – in contemporanea – dallo studio 5 Via Teulada – la versione integralmente tradotta in LIS, dell’evento. Traduttori e performer si alterneranno per rendere lo spettacolo pienamente fruibile all’utenza sorda. La storica manifestazione del 1° maggio raggiungerà così l’universo dei telespettatori, nel pieno rispetto della mission di Rai come azienda di servizio pubblico.



Il Primo Maggio 2021 non sarà solo un concerto, in totale sicurezza rispetto alle vigenti norme anti covid ma anche una sorta di gala della musica italiana osservata attraverso un grandangolo che proverà a raccontarla in quasi tutti i suoi aspetti.

Concerto 1 maggio 2021: ecco tutti i cantanti che parteciperanno

Ce n’è davvero per tutti i gusti, da grandi star internazionali a cantanti che abbiamo visto anche sul palco del Festival. Giovani e meno giovani, cantanti che piacciono alle nuove generazioni e a quelle con qualche annetto in più!

Vediamo quindi la lunga lista dei cantanti che saliranno sul palco:

NOEL GALLAGHER, ALEX BRITTI, APRÈS LA CLASSE & SUD SOUND SYSTEM, BALTHAZAR, EDOARDO BENNATO, BUGO, CHADIA RODRIGUEZ ft. FEDERICA CARTA, COLAPESCE DIMARTINO, COMA_COSE, ENRICO RUGGERI, ERMAL META, EXTRALISCIO, FABRIZIO MORO con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, FASMA, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS & WILLIE PEYOTE, FEDEZ, FOLCAST, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO RENGA, GAIA, GAUDIANO, GHEMON, GIANNA NANNINI e CLAUDIO CAPÉO, GINEVRA, GIO EVAN, IL TRE, L’ORCHESTRACCIA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LP, MADAME, MARA SATTEI, MAX GAZZÈ & the Magical Mystery Band, MICHELE BRAVI, MODENA CITY RAMBLERS, MOTTA, NAYT, NOEMI, ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO con MAGHERITA VICARIO, PIERO PELÙ, THE ZEN CIRCUS, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, VASCO BRONDI e WRONGONYOU.



Sul palco del Concerto 2021 si esibiranno anche CARGO (Roma), MARTE MARASCO (Milano) e NENO (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT, la cui finale si è svolta allo Spazio Rossellini di Roma, Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. Tra questi, durante la diretta Rai, verrà proclamato il vincitore assoluto. Sul palco anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas “Guida e Basta”. “#1M2021, è il PRIMO!” valorizzerà la dimensione live, da tempo penalizzata dall’emergenza sanitaria, riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando.