Esce oggi Il cielo contromano di Deddy e c’è la data del primo live

Manca ormai pochissimo alla finale di Amici 20, domani sera conosceremo il nome del vincitore di questa edizione del talent di Maria de Filippi. Una edizione che è stata caratterizzata dal grande successo per gli ascolti delle puntate del serale, ma anche dallo straordinario successo dei cantanti che hanno conquistato dischi d’oro e di platino. Esce oggi “IL CIELO CONTROMANO”, il primo Ep di inediti di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20. L’Ep, in uscita per Warner Music e già ai vertici delle chart, è stato anticipato dall’omonimo singolo già certificato ORO con oltre 12 milioni di stream su Spotify.

Annunciata oggi anche la prima data live prodotta da Vivo Concerti, sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. Sarà la prima vera occasione per i fan di ascoltare live i brani contenuti nell’Ep e che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 14.00 di lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 14.00 di sabato 22 maggio 2021.

Deddy si è detto felice di quello che è successo fino a questo momento. Il suo percorso ad Amici 20 è stato, per il cantante, strepitoso. Ne ha parlato anche con sua mamma arrivata nella scuola di Amici qualche giorno fa per un incoraggiamento prima della finalissima. “Anche se non alzerai quella coppa al cielo per me hai già vinto” ha detto la mamma di Deddy parlando con il suo amato figlio. E anche il cantante ne è convinto: non avrebbe mai pensato di poter arrivare in finale e di giocarsi persino il titolo con i suoi compagni, che ora sono diventati grandi amici. E invece domani, ci sarà anche lui nella magica cinquina. In bocca al lupo.

L’appuntamento con la finale di Amici 20 è per domani, 15 maggio 2021 per la prima volta in diretta su Canale 5.