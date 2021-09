Da Amici a Venezia 78: la gioia di Aka 7even e i nuovi progetti

Aka 7even è stato uno dei cantanti rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non ha vinto il talent show ma il successo è arrivato comunque e oltre ai numeri e all’affetto nei fan, per Luca, vero nome dell’artista, sono arrivati tanti nuovi progetti e risultati. L’ultima soddisfazione per Aka è stata a Venezia 78. Il cantante di Loca e Mi manchi ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema elegantissimo e con un nuovo taglio di capelli. Qualcuno si è sorpreso a vederlo sul tappeto rosso del Festival ma il suo invito era più che giustificato oltre che meritato.

Aka 7even firma la colonna sonora de La regina di cuori e sfila sul red carpet di Venezia 78: grandi soddisfazioni dopo Amici

Perché Aka 7even era a Venezia 78? L’artista lanciato da Amici ha firmato la colonna sonora de La regina di cuori, un cortometraggio che è già disponibile per la visione su Rai Play. Le sue canzoni sono state scelte per il progetto in cui gli attori protagonisti sono Mariasole Pollio (che purtroppo si è dovuta assentare da Venezia per un’infezione), Cristiano Caccamo e Beatrice Vendramin. Attori con cui ha anche posato sul red carpet. “Ogni passo su quel red carpet è stato un mix di ansia ed adrenalina. Ogni passo in avanti mi ha ricordato tutti i passi precedenti che ho dovuto fare per trovarmi li” ha scritto Luca su Instagram. E la prima persona a credere in lui fin dal principio sarebbe stata proprio la giovane attrice Mariasole Pollio. “Un pensiero e una dedica speciale di quel red carpet va a te, mamma” ha detto Aka che ha vissuto delle emozioni veramente speciali nelle ultime ore. E al Festival ha pure cantato Mi Manchi e Black, due dei suoi brani.

Dopo Venezia 78 altri progetti di lavoro per Aka 7even: cosa farà il cantante di Amici

E adesso Aka 7even si concentrerà su altri progetti. Il cantante inizierà il suo tour di concerti a partire da gennaio 2022. I biglietti sono già in vendita e finalmente Aka potrà incontrare tutti i suoi fan ed esibirsi di fronte a loro. Voci di corridoio parlano pure di una importante collaborazione in vista. Non c’è alcuna certezza ma potrebbe presto arrivare un progetto insieme al collega Fedez. Vedremo.