L’Eurovision Song Contest 2022 sarà a Torino: adesso mancano solo i conduttori

E alla fine la Rai ha fatto la sua scelta. Dopo tante fake news e anche strani indizi, come il Gianduiotto scartato che circolava sui social da qualche giorno, ecco che arriva quello che è l’annuncio ufficiale, al quale seguirà immaginiamo anche l’annuncio dei conduttori per il Festival. È Torino la città italiana che ospiterà l’Eurovision 2022. La conferma arriva in queste ore, dopo che nella giornata di ieri erano circolate false notizie rispetto all’assegnazione a Bologna. Grazie alla vittoria dei nostri strepitosi Maneskin, lo scorso anno, all’Italia spetta il difficile compito di organizzare un Festival che coinvolge tutta Europa. Una missione non semplice alla quale Torino si preparerà in pochissimi mesi, anche con il nuovo sindaco, Damilano, eletto praticamente pochissimi giorni fa. Avrà un ruolo decisivo e sarà accompagnato in questo lavoro molto difficile dalla Rai che dovrà organizzare al meglio l’evento.

La candidatura della città era stata lanciata a luglio dalla sindaca Chiara Appendino e adesso la Rai ha deciso, preferendo il capoluogo piemontese alla concorrenza di altre città come Bologna appunto, Milano, Rimini e Pesaro. Si pensava che sarebbe stata Milano alla fine la città destinata a finire sulle cartoline dell’Eurovision Song Contest 2022 e invece tocca a Torino. Una città piena di fascino bellezze culturali che di certo conquisterà anche chi non ha mai visto questo magico capoluogo.

Eurovision 2021 a Torino ma chi condurrà?

Dopo la notizia sulla location scelta, adesso si aspettano anche informazioni sui conduttori scelti per l’evento. Nelle ultime ore è circolato il nome di Mika ma chi ha messo in giro la voce ha poi detto che si trattava di una bufala. Si parla da mesi di Alessandro Cattelan, poi è stato fatto anche il nome di Milly Carlucci che in qualche modo si è candidata in prima persona per questo evento. Tra gli altri nomi anche quello di Chiara Ferragni, come volto giovane e internazionale. Per molti in pole position ci sarebbe anche Laura Pausini e la Rai potrebbe sorprendere anche con Tiziano Ferro. Dopo Sanremo, potremmo vederlo di nuovo in Italia con un evento importantissimo come l’Eurovision 2022. Vedremo che cosa succederà, intanto il primo tassello del puzzle è stato inserito.