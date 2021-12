Gigi D’Agostino, un messaggio drammatico: “Sto combattendo contro una grave malattia”

Gigi D’Agostino sconvolge i fan, sui social il suo messaggio è drammatico. Il celebre dj rivela che sta male, che sta combattendo da mesi contro una grave malattia, che soffre, che il dolore è costante. Un dolore che lo consuma. E’ il giorno del suo compleanno, Gigi D’Agostino compie 54 anni ma non è un giorno da festeggiare, confida che la sofferenza è grande e ogni parola arriva come un pugno a chi è cresciuto con la sua musica. Conduttore radiofonico, produttore discografico, i suoi annunci sono sempre stati altri. Si augura di trovare un po’ di sollievo, non dice altro, non specifica quale malattia l’abbia reso così debole. Luigino Celestino Di Agostino, per tutti lui è Gigi D’Agostino, Gigi Dag, per tutti lui è il re della dance.



Gigi D’Agostino: “I vostri messaggi mi scaldano il cuore”

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace – inizia così il suo messaggio – La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo…”. Ci lascia senza parole.

“Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi – ha scritto ancora – mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto amore… Gigi”. Ha scelto di ringraziare tutti per gli auguri di buon compleanno e ha scelto di non nascondere che sta combattendo.

Gabry Ponte ha solo aggiunto un cuore e una preghiera, forse lui era già a conoscenza di tutto. Gabriele Parpiglia ha aggiunto: “Forza mia infanzia, mio mito, maestro in musica per ogni generazione”. In tantissimi sperano di dargli almeno un attimo di sollievo con un abbraccio. Da troppe settimane non c’erano sue notizie sui social, oggi ha deciso che era arrivato il momento di spiegare il motivo.

