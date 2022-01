Aka 7even a Sanremo 2022 con Perfetta così: il testo

Ha fatto prendere un grande spavento a tutti i suoi fan Aka 7even ma per fortuna, come si suol dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. Il cantante si prepara per la sua volta al Festival, pronto al debutto sul palco di Sanremo 2022, dopo aver sconfitto il covid. Ha rischiato di saltare il Festival a causa del virus ma lo ha sconfitto e adesso i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare Perfetta così, la canzone che Aka ha scelto per questo Sanremo. Dopo il grande successo avuto ad Amici, dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con la sua Loca, Aka 7even spera di far bene anche sul palco dell’Ariston dove ci farà ascoltare la sua Perfetta così. In attesa di ascoltarlo per la prima volta a Sanremo, scopriamo che cosa ci racconta con questa canzone: ecco il testo completo del brano di Aka 7even a Sanremo 2022.

Testi Sanremo 2022: Perfetta così

Aka 7even

Perfetta così

di L. Marzano – V. Colella -M. E. Kleinschmidt – G. Vizzi – R. L. Patriarca – L. Marzano

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Proprietà degli Autori – Milano

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Non c’è molto da spiegare nel brano di Aka 7even: siamo di fronte a una canzone d’amore, a una dedica d’amore a una donna che ha conquistato il cuore di chi canta. Una donna perfetta, esisterà anche nella realtà? Staremo a vedere.

