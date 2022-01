Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri: il testo del brano a Sanremo 2022

A leggere le pagelle dei brani in gara a Sanremo 2022 ci si stupisce davvero, soprattutto quando si parla di Massimo Ranieri e del brano che l’artista ha scelto di portare sul palco dell’Ariston. Il motivo? C’è chi parla di Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri, come di un brano da dieci e lode e c’è chi invece dà a mala pena la sufficienza al cantante. Bisognerà attendere la prima serata del Festival per poter dare un giudizio. Massimo Ranieri, attesissimo big di questa 72esima edizione del Festival, si esibirà infatti il primo febbraio. Una cosa però accomuna tutti i giudizi che sono stati dati in questi giorni, dopo l’ascolto delle canzoni di Sanremo riservato ai giornalisti: l’esecuzione di Ranieri è impeccabile e si tratterà di un brano che per difficoltà stupirà davvero molto. Meno per modernità. Pare che quando Ranieri arriverà al momento del ritornello «Amore vedi così buio è questo mare, troppo grande per tremare» il teatro Ariston vibrerà grazie alla sua potenza.

Non ci resta che scoprire il testo di questa canzone.

Testi Sanremo 2022: Lettera di là dal mare

Massimo Ranieri

Lettera di là dal mare

di F. Ilacqua

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Rama 2000 International – Milano – Roma

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.

L’appuntamento con Massimo Ranieri è per il primo febbraio. Sarà infatti nella lista dei primi dodici big a salire sul palco dell’Ariston.

