Testi Sanremo 2022, Ana Mena canta Duecentomila ore

Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei, Ana Mena. La playmaker assoluta dei tormentoni estivi degli italiani salirà il palco del Teatro Ariston con il benestare di Amadeus che oltre ad essere direttore artistico e il conduttore della manifestazione, dimostra ancora una volta la sua volontà di voler portare in tv una gara per tutte le età, unendo artisti del passato a volti più odierni. Ana Mena (Ana Mena Rojas all’anagrafe) sarà a Sanremo 2022 con il brano “Duecentomila Ore“.

Ana Mena non è nuova ai palchi televisivi: in terra iberica, ha partecipato a ben due edizioni di Tu Cara Me Suena (il “loro” Tale e Quale Show). Sul palco dell’Ariston, invece, porta un brano prodotto da Federica Abbate (una autrice che di tormentoni se ne intende) e da Rocco Pagliarulo (a.k.a. Rocco Hunt). La canzone sarà esattamente quello tutti si aspettano da Ana Mena: un pezzo ballabile, fresco, allegro, con sonorità che spaziano dal dance pop ad un inatteso giro di fisarmonica. Leggi il testo di “Duecentomila Ore” di Ana Mena qui in basso.

Testi Sanremo 2022: Duecentomila Ore di Ana Mena

Duecentomila ore – Ana Mena

di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo

Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia – Milano – Salerno

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Il testo di “Duecentomila Ore” di Ana Mena è oramai noto da giorni ma la melodia ancora no. Per poterla ascoltare in anteprima, toccherà aspettare la prima delle cinque setale del Festival di Sanremo 2022, di scena il prossimo 1^ febbraio su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston.

