Testi Sanremo 2022, Michele Bravi canta Inverno Dei Fiori

Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche Michele Bravi. Ex vincitore di X Factor Italia, già concorrente anche dalle parti degli Studi Elios di Maria De Filippi, il giovane cantante di Città di Castello è tornato sulle scene dopo un lungo periodo di assenza grazie ad un rilancio costruito sull’uso in maniera massiccia dei social, in speciale modo come youtuber.

Il “tesorino” sarà in gara a Sanremo 2022 dopo il suo primo tentativo tentato nel 2017, dove arrivò solo quarto. Nell’edizione in onda da questa sera 1^ febbraio 2022, Bravi porterà il brano “Inverno Di Fiori”, di cui possiamo leggere il testo integrale qui di seguito.

Testi Sanremo 2022: Inverno dei Fiori di Michele Bravi

Inverno dei Fiori – Michele Bravi

di Cheope – M. Bravi – A. Raige Vella – F. Abbate – F. Catitti

Universal Music Publishing Ricordi / Dodo Music Italia / CVLTO Music Group / Warner Chappell Music Italiana – Milano

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient’altro che avere la paura di perderti da un momento all’altro

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Insegnami come si fa

A non aspettarsi niente a parte quello che si ha

A bastarsi sempre

Uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema

Anche se siamo solo noi

Anche se il film è già a metà

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disintegrato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Il testo di “Inverno dei Fiori” di Michele Bravo ve lo abbiamo riportato in questo articolo. Ma quando sarà possibile ascoltare la canzone? Per poterla ascoltare in anteprima assoluta, sarà necessario collegarsi con il Festival di Sanremo 2022 durante la prima serata del 1^ febbraio, in onda rigorosamente su Rai Uno.

