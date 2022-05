Brutta caduta dal palco per Massimo Ranieri, come sta il cantante: “Sempre cosciente”

Ieri sera ha fatto il giro del web la notizia che ha visto, suo malgrado, Massimo Ranieri protagonista. Doveva essere una serata di grande spettacolo quella del Teatro Diana di Napoli ma purtroppo, a causa di un incidente, si è trasformata in un momento complicato, per Ranieri e anche per tutte le persone presenti. Massimo Ranieri infatti è caduto dal palco nel corso di una esibizione. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma non gravi ed è stato immediatamente chiamato il 118. Al momento Massimo Ranieri, si trova in ospedale ma il suo staff ha subito voluto tranquillizzare, dopo i controlli di questa notte, tutti. Questa mattina il primo commento su quanto accaduto e sulle attuali condizioni di salute del cantante.

Come sta Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco: le ultime notizie

“Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”, riferiscono all’Ansa dal suo staff. Un infortunio che molto probabilmente comporterà la sospensione dello spettacolo dell’artista, previsto in scena fino al 21 maggio, per quanto manchino elementi di ufficialità in merito. Ovviamente al momento la cosa che conta è la salute del cantante e che si rimetta il prima possibile dopo questo incidente. Tanti i video che hanno fatto ieri sera il giro del web nonostante la sala sia stata subito sgombrata e tantissimo anche l’affetto che tutti i fan del cantante gli hanno dimostrato facendo il tifo per lui in queste ore.

Non è ancora chiaro se Ranieri abbia avuto un malore sul palco ma sembra proprio che si sia trattato di un banale incidente: si sarebbe avvicinato troppo al bordo del palco senza prendere bene le misure e sarebbe caduto. Poi la corsa in ospedale in ambulanza e oggi le rassicurazioni del suo staff. Facciamo al cantante un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.