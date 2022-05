Rettore dice addio alla musica, il suo sfogo è duro e stupisce

Cosa ha portato Donatella Rettore a uno sfogo che parte dai social per arrivare a tutti ma prima di tutti al suo pubblico, a chi l’attendeva in concerto? Sembra sia tutto saltato, così informano alcuni fan delusi da questo annuncio ma che in parte comprendono la cantante. Rettore non si diverte più o forse non si sottomette, non intende cedere ai compromessi, quelli necessari per vendere perché senza non si va avanti. Il mondo della discografia è cambiato e Rettore non ci sta, non va via con la coda tra le gambe ma forte del disco di platino appena ricevuto. Chiude in bellezza, lo grida sui social passando da Facebook a Instagram per arrivare a tutti.

L’annuncio di Donatella Rettore

“Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite… Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino” la Rettore non cede, evidentemente non intende cantare ciò che non le va.

“Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la coda tra le gambe. Sono una donna di spettacolo, continuerò…”.

E’ davvero il suo addio alla musica, davvero è tutto finito? “Stanno realizzando un docufilm – spiega – un libro edito da Rizzoli, disegnerò una linea di abiti per artisti o per chi si sente tale. Tutto ciò mi eccita e mi diverte. Basta con la storia del ‘Mi metteranno in radio?’ eccetera eccetera” ha quindi altri progetti, alla sua età avrà ben il diritto di scegliere.

“Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà stica**i”.

“PORTATI A COMPIMENTO TUTTI GLI IMPEGNI GIA’ PRESI PER IL 2022 CON IMMENSA NOSTALGIA , MA ANCHE SAGGEZZA . VI LASCIO IL MIO RICORDO . IN FONDO QUALE MOMENTO MIGLIORE ? HO APPENA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE DI DISCO DI PLATINO ! CHIUDERE IN BELLEZZA E ANCORA PIENA DI ENERGIA è SOLO DA RETTORE , E QUESTA SONO IO ! GAME OVER” ma i fan non sono d’accordo.