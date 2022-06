Blanco in ospedale dopo un incidente, costretto a rimandare il concerto a Genova

Brutte notizie per i fan di Blanco che attendevano il concerto del 24 giugno a Genova e gli altri eventi. Blanco è in ospedale a causa di un incidente ma più che preoccupato per la sua salute lo è per l’assenza sul palco. E’ lui a dare la notizia dell’incidente ai fan e ad annunciare che purtroppo deve rimandare il concerto previsto a Genova. Lo stop di Blanco al tour è una vera sofferenza per il cantante, non vorrebbe mai deludere nessuno dei suoi fan ma in questo momento deve per forza restare a riposo. Non dice nulla sulla natura dell’incidente ma non è niente di grave e si vede dal video che posta sui social.

Blanco fermo in ospedale dopo un incidente deve rimandare il concerto a Genova

Il vincitore in coppia con Mahmood dell’ultimo Sanremo è costretto a fermarsi, costretto al riposo in ospedale. Avvisa tutti che purtroppo ha avuto in incidente e per questo deve restare a riposo. Un riposo non brevissimo considerando che la data del concerto che rimanda è venerdì 24 giugno. Non dice altro mentre tutti gli augurano di riprendersi presto, soprattutto i suoi colleghi.

“Ciao belli. Purtroppo, ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)” ora sto bene fa supporre che l’incidente non sia un problema di poco conto.

“La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno… vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno – poi conclude – Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.

Nelle stories aggiunge: “Per lo stesso motivo non sarò presente ai Tim summer hits di Roma del 23 giugno e il 25 per la festa di Radio Deejay. Chiedo scusa, vi voglio bene, recuperiamo e ci vediamo il 1 luglio a Rimini”.

Nek è tra i primi a dargli forza: “Dai blanchito. Rimettiti presto”. A seguire tutti gli altri da Tedua a Shade, i Pinguini tattici nucleari e ovviamente i numerosi fan