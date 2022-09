Arisa non dice nulla sull’intervento chirurgico e i problemi di salute ma salta il concerto

Come sta Arisa? Se lo chiedono i fan che devono rinunciare al concerto di questa sera a Velletri

Dopo l’annuncio del concerto annullato Arisa non dice nulla ma c’è un problema di salute che la sta bloccando, sembra per pochi giorni. C’è chi riporta che Arisa ha avuto un intervento chirurgico ma anche su una eventuale operazione lei non dice nulla. E’ chi si è occupato di organizzare il concerto di Arisa a Velletri che ha avvisato che tutto era stato annullato. Il concerto era previsto per questa sera 2 settembre. E’ l’International Music a spiegare che l’artista ha bisogno di un periodo di riposo che durerà fino al 3 settembre, aggiungendo che la causa è un problema di salute, senza aggiungere altro. Ma altre notizie i fan di Arisa le attendevano da lei.

Arisa resta in silenzio ma come sta?

Ovvio che non deve sempre raccontare tutto della sua vita ma un concerto annullato e quei problemi di salute di cui si parla sull’annuncio della International Music hanno inevitabilmente fatto preoccupare tutti. “Annullato il concerto di Velletri del 2 settembre. International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”. Ai fan non bastano queste poche informazioni.

Anche la Proloco di Velletri ha riportato un messaggio simile ma ha aggiunto dell’intervento: “COMUNICAZIONE!! Abbiamo ricevuto comunicazione dalla Produzione di ARISA che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l’evento del 2 settembre 2022“. La data del 4 settembre 2022 a Terni non è ancora stata annullato, questo fa supporre che Arisa stia già meglio. Forse sarà la cantante lucana sul palco a spiegare meglio cosa è accaduto in questi giorni e come sta adesso.