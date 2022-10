Io sono Tiziano: la puntata evento di Verissimo per omaggiare Tiziano Ferro

Una puntata speciale di Verissimo il 13 novembre 2022 interamente dedicata a Tiziano Ferro

Un grande, grandissimo colpo per Silvia Toffanin. Non abbiamo idea di quello che potrà essere il pubblico incollato alla tv, ma ascolti a parte, la puntata di Verissimo in onda il 13 novembre 2022, sarà realmente una puntata evento. Io sono Tiziano è il titolo della puntata monotematica che il 13 novembre andrà in onda su Canale 5 e che sarà interamente dedicata a Tiziano Ferro per celebrare la sua carriera. Una puntata durante la quale il cantante si racconterà in una lunga intervista ma non solo. Riascolteremo i suoi grandissimi successi, parlerà della sua famiglia e poi, nel corso di questo pomeriggio davvero speciale, per lui ci saranno tantissime sorprese. Contributi inediti, messaggi, incontri con amici, video, clip. Insomma una puntata assolutamente da non perdere in particolare per i fan di Tiziano Ferro che potranno godersi due ore di racconto e festeggiare con lui i 20 anni di carriera del cantante di Latina.

Verissimo presenta Io sono Tiziano

Al momento non sappiamo moltissimo su questo evento, Mediaset ha pubblicato sui social ieri i primi promo di questa puntata evento. Da segnare quindi sul calendario l’appuntamento per il 13 novembre e poi non ci resta che attendere la puntata di Verissimo per emozionarci con Tiziano Ferro e con la sua storia.

Io sono Tiziano: il promo

Ecco il video postato pochissime ore fa sui social e che nelle prossime ore andrà certamente in onda anche su Canale 5

Duetta con Tiziano

Che ci fosse qualcosa che bolliva in pentola lo si era capito qualche giorno fa quando Tiziano Ferro sui social aveva lanciato il “Duetta con Tiziano” una proposta per tutti i suoi fan che hanno voglia di salire sul palco insieme a lui. Succederà nello studio di Verissimo? Potrebbe accadere e sarebbe certamente molto emozionante per il pubblico che da 20 anni segue con amore il cantante.