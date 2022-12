Anna Oxa non doveva rilasciare interviste: attaccata da stampa diffamatricee che strumentalizza

Lo staff di Anna Oxa on fire sui social: già le prime polemiche per la cantante e i giornalisti

Come vi abbiamo raccontato poche ore fa, da ieri sono virali sui social, alcuni video che mostrano l’arrivo di Anna Oxa a Sanremo. La cantante, che ha partecipato alla serata dedicata a Sanremo Giovani e ha presentato il suo brano sul palco insieme ad Amadeus, non ha risposto alle domande dei giornalisti dei programmi Rai che hanno seguito l’evento ( l’abbiamo vista, anzi no, ai microfoni di Domenico Marocchi per Oggi è un altro giorno e poi defilarsi da Giovanna Civitillo, inviata speciale per La vita in diretta di Matano ). Il video in questione, in particolare quello che mostra la moglie di Amadeus provare a chiedere qualcosa alla Oxa, è diventato virale, tanto che, oggi tutti ne parlano, visto che la cantante ha solo sorriso e non aggiunto altro. Lo staff della Oxa ha voluto quindi fare delle precisazioni che ci riportiamo.

Qui la vicenda

Le parole dello staff di Anna Oxa

Riportiamo, senza cambiare di una virgola, quello che è il messaggio che lo staff di Anna Oxa ha postato sui social: