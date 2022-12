Anna Oxa scappa da Giovanna Civitillo: niente intervista per La vita in diretta (VIDEO)

Se Anna Oxa non si ferma a parlare neppure con Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta per Sanremo 2023...

Se il buongiorno si vede dal mattino è davvero parecchio chiaro quello che sarà il rapporto di Anna Oxa con i giornalisti a Sanremo. E visto che da tre anni le polemiche di questo genere mancano, alla fine sapete che c’è: ce le aspettiamo. Il troppo buonismo alla fine stanca e da Sanremo ci aspettiamo anche chiacchiericcio e pettegolezzo, non solo grande musica come è successo durante il regno di Amadeus. La scelta di Anna Oxa sembra essere perfetta per chi si aspetta qualche colpo di scena. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio ieri. Alberto Matano infatti ha ricordato nella puntata de La vita in diretta del 19 dicembre, che Giovanna Civitillo sarà l’inviata speciale del programma a Sanremo ( tra l’altro Matano sarà a Sanremo insieme ai suoi ospiti, cosa che non era accaduta a causa della pandemia negli ultimi anni). La moglie di Amadeus torna a ricoprire il ruolo che è stato suo negli ultimi due anni e prima ancora, con Detto Fatto. E si sa, Giovanna entra dove non tutti possono farlo. Ma questo “potere” non è riconosciuto da tutti, ad esempio, ad Anna Oxa, poco è importato che fosse la moglie del direttore artistico, nelle vesti di inviata, a chiederle una breve intervista o anche solo un commento molto sintetico nella serata di presentazione delle canzoni per Sanremo 2023. La puntata di Sanremo Giovani che ha visto i BIG protagonisti, è stata l’occasione per la Civitillo per registrare delle brevissime interviste ai cantanti in gara. Tutti hanno fatto un cenno, un saluto, un commento. Tutti tranne Anna Oxa. Come potrete immaginare quindi, il video di Anna Oxa che scappa dalla Civitillo senza rispondere alla sua domanda, è diventato ieri virale sui social…

Anna Oxa non parla con i giornalisti e scappa anche da Giovanna Civitillo

Pare che Anna Oxa sia stata parecchio coerente, nel senso che, non ha avuto nulla da dire a nessuno, non solo a Giovanna! Farà così anche a Sanremo? Non ci resta che aspettare il 7 febbraio per scoprirlo. Nel frattempo vi lasciamo il video incriminato.

