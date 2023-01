Shakira, il suo ultimo singolo è un pesante attacco a Piqué e alla fidanzata?

Il testo dell'ultimo singolo di Shakira è un pesante attacco a Piqué e alla nuova fidanzata

Shakira trova ancora una volta il modo di dire ciò che pensa di Piqué, del padre dei suoi figli e della sua nuova compagna?Tradimenti e separazione, litigate e panni sporchi, abbiamo letto di tutto sull’ex coppia, sul calciatore e la cantante colombiana. Shakira spara ancora una volta contro Piqué e lo fa con il nuovo singolo. Una nuova canzone in collaborazione con il dj argentino Bizarrap e tra un verso e l’altro è evidente che quel testo sia per l’ex compagno spagnolo. Shakira e Piqué hanno due figli, Sasha nato nel 2015 e Milan, nato nel 2013. Tutti credevano che la loro storia sarebbe durata per sempre, sembrava un amore da favola e invece il finale è dei peggiori, per Shakira.

Shakira si vendica e nell’ultimo singolo lei è la Ferrari

Nei versi dice: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo” è evidente che la Ferrari sia lei mentre la Twingo la nuova fidanzata, la giovane Clara Chia Marti. 45 anni e le ferite di una donna tradita dal padre dei suoi bambini, così Shakira attacca Gerard Piqué. Il video del brano ‘BZRP Music Session #53’, ha già ottenuto decine di milioni di visualizzazioni su YouTube, in poche ore.

Leggendo tutto il testo della canzone il riferimento alla nuova coppia non è solo in poche parole o in pochi versi ma dall’inizio alla fine. La cantante non lo dice, non c’è bisogno di una conferma, il suo nuovo singolo è per un campione, per un uomo che ha dato la versione peggiore quando lei aveva più bisogno di lui. “Mi hai lasciato i suoceri come vicini di casa. I media alla mia porta e indebitata. Pensavi di avermi ferito, ma mi hai reso più forte, Le donne non piangono più, fatturano” è parte del testo che poi si rivolge a lei: “Ha il nome di una brava persona. Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona È chiaramente uguale a te Per ragazzi come te Sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”.