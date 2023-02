Testo Se poi domani: LDA a Sanremo 2023

LDA al Festival di Sanremo 2023 con il brano Se poi domani: ecco il testo

Dal palco di Amici a quello dell’Ariston. LDA ha sempre sperato di poter fare il grande salto nel mondo della musica e grazie al talent di Maria de Filippi, ma anche al suo talento, è riuscito ad arrivare dove voleva ed è felicissimo. E’ Se poi domani la canzone che LDA porta a Sanremo 2023. Una canzone d’amore, manco a dirlo, un po’ come quasi tutte quelle che sentiremo sul palco dell’Ariston quest’anno. LDA pochi giorni fa ha rivelato che si tratta di una canzone nata dalle sua penna. L’ha scritta in pochi minuti e completata in circa mezz’ora. E’ una ballata autobiografica che racconta un pezzetto della sua vita. Una delusione sentimentale che lo ha portato a comporre questa canzone, una dedica per una persona che è stata forse importante , ma che non fa più parte della vita del giovane LDA che forse chissà, con questo brano, potrebbe riconquistare il cuore della persona amata…“Mi farò il segno della croce prima di salire sul palco perchè sono credente e perchè chiedo a Dio di proteggermi” ha spiegato LDA.

LDA, il testo di “Se poi domani”

LDA

Se poi domani

di L. D’Alessio – A. Caiazza – F. D’Alessio – L. D’Alessio

Ed. GGD Edizioni – Roma

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

LDA arriva quindi a Sanremo tra dubbi, polemiche e pregiudizi. Questo è chiaro. Non tutti conoscono il suo percorso ad Amici, non tutti sanno dei dischi di oro e platino che ha conquistato con le sue canzoni. Per molti sarà il figlio di, ma Luca è ben abituato a combattere contro il pregiudizio e a dimostrare di essere su quel palco, per i suoi meriti. Un talento che non può e non vede essere messo in discussione.