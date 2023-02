Arisa mostra i trattamenti estetici prima di Sanremo 2023: “Dieci anni di meno”

Arisa si prepara per Sanremo 2023, mostra cosa fa al viso per apparire più giovane

Arisa si prepara per salire sul palco di Sanremo 2023, mostra i trattamenti estetici a cui si sta sottoponendo da ieri. Arisa continua e dopo avere dato ai suoi occhi un nuovo sguardo con un trattamento alle sue sopracciglia in queste ore è stata dal medico, si è distesa sul lettino e si è lasciata ringiovanire. Del tutto soddisfatta la cantante non perde mai occasione per coccolare il suo viso, il suo corpo. Arisa era estetista, ha sempre amato il mondo in cui ha lavorato da giovanissima e adesso si affida a mani esperte, prova i nuovi trattamenti estetici e li presenta alle follower. Peeling, radiofrequenza, ultrasuoni localizzati, gli aghetti che regalano grandi risultati, lei prova tutto e commenta che in questo modo ha dieci anni di meno. Ha da poco computo 40 anni, non li dimostra e non ha alcuna intenzione di dimostrarli.

Arisa con la pelle arrossata ma felice del trattamento al viso

Non è in gara al festival di Sanremo 2023 ma duetterà con Gianluca Grignani. Tutti attendono una gran coppia per la serata cover e se Arisa è ovviamente sicura che la sua voce incanterà tutti vuole essere ancora più sicura di apparire in gran forma e con la pelle del viso luminosa e ben tirata.

Per lei un lifting che non è certo un intervento chirurgico, nessuna sala operatoria ma mani esperte di una dottoressa che le toglie i 10 anni che non vuole. Il medico spiega di cosa si tratta, parla del lifting con la radiofrequenza ad aghi che alla fine del trattamento arrossa un po’ la pelle ma dopo qualche ora il rossore andrà via lasciando un risultato importante, evidente.

“Perché Sanremo è Sanremo” è la frase che Arisa adotta e sceglie per spiegare perché proprio in questi giorni si sta dedicando a così tanti trattamenti estetici. Non è certo la prima volta che la cantante lucana mostra cosa fa per avere un viso senza imperfezioni, la pelle tonica.

E’ passato un bel di tempo da quando cantava Sincerità coprendosi il più possibile con occhiali, capelli e trucco. Oggi è un’altra donna, ben più consapevole della sua bellezza e che la bellezza va aiutata.