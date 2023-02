Testo Alba: Ultimo è a Sanremo 2023

Ecco il testo di Alba il brano che Ultimo porta a Sanremo 2023: le parole e il significato di questo brano

E’ Alba la canzone che Ultimo porta a Sanremo 2023. Un festival del riscatto per il cantautore romano che ha sempre fatto benissimo sul festival. Una vittoria nella sezione giovani, un secondo posto a Sanremo 2019 e tanta voglia di tornare sul “luogo del delitto”. C’è ancora l’amaro in bocca per quel secondo posto ma si volta pagina. Alba è una canzone scritta da Niccolò alle Isole Eolie, un vero flusso di parole e pensieri. “Amo l’alba perchè è come se fosse solo mia” ha raccontato Ultimo a Tv, sorrisi e canzoni parlando della canzone che porta a Sanremo 2023. Poche ore fa sui social Ultimo ha scritto: “Sto partendo per Sanremo. Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco. Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche. Lo dico anche ai miei fan: non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco. Godetevi la musica e godetevi Alba. Buon Sanremo a tutti, vi voglio bene“. Spegne quindi tutte le polemiche il cantante, sperando che si possa parlare solo di musica.

“Amo l’alba perché spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana via .Amo l’alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla via” questi alcuni versi della canzone che sicuramente colpiranno.

Ultimo, il testo di “Alba”

Ultimo

Alba

di N. Moriconi

Ed. Honiro Publishing/Ultimo Entertainment – Roma

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Qual è il significato di Alba? Lo ha rivelato proprio Ultimo dai social parlando del testo di questa canzone e del suo profondo significato: “Alba è una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di me. Quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo “inquinamento” che quotidianamente riceviamo dall’esterno. Sono andato laggiù, in quel posto lontano che spesso ci dimentichiamo di avere. Tutti noi, a prescindere dal lavoro che facciamo, vorremmo essere anche qualcosa che non siamo, e questa sana insoddisfazione ci porta sempre a voler dare quel qualcosa in più, a voler scoprire cosa c’è oltre quel muro che ci tiene spesso anestetizzati.“



E ancora: “lo, che sono un fanatico di tutto quello che di nuovo scopro nella mia anima, sto capendo che dietro le nostre abitudini che ripetiamo ogni giorno c’è il rischio di atrofizzarsi e, soprattutto, di credere che sia normale farlo. “

Ultimo spiega con queste parole il significato della sua canzone: “Sono un cantautore e quello che voglio è porgere il lato sognatore, quello del bambino, quello che sogna di superare i limiti dell’essere umano e che s’illude che una canzone possa cambiare il mondo. So bene che una canzone per molti resta una canzone, ma io rimango nella mia bolla, dove una musica e un testo rimangono le migliori armi che ho per riuscire a vincere il tempo. ” E in un post sui social ha concluso: “Alba è una canzone con cui spero di risvegliare, anche solo per un breve momento, quella nostra parte primitiva dentro di noi, che viene da lontano, quando eravamo altro… Perché questa vita non è tutto quello che abbiamo, c’è molto di più dentro ognuno di noi…“.