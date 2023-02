Anna Oxa snobba anche il green carpet di Sanremo 2023: unica assente

Perché Anna Oxa non ha sfilato per il classico red carpet, che diventa Green, a Sanremo 2023? Perché non si è presentata?

Anna Oxa è stata l’unica a non sfilare per il red carpet di Sanremo 2023, che quest’anno è diventato green carpet. Tutti sanno che Anna Oxa non desidera rilasciare interviste se non programmate ma perché non si è presentata nemmeno ieri sera per la passerella di rito, la sfilata che da anni è il primo vero bagno di folla che a pochi passi dal teatro Ariston è il modo più vero per inaugurare l’inizio del festival di Sanremo? Sono 28 i cantanti in gara a Sanremo 2023 ma sono 27 gli artisti che ieri hanno posato per i fotografi presenti, hanno salutato il pubblico, tutti tranne Anna Oxa. Andrea Delogu insieme a Jody Cecchetto e Gli Autogol ha annunciato tutti i cantanti che uno alla volta hanno sfilato lungo il guardino creato accanto al Teatro Ariston. La prima a mettere piede sul green carpet è stata Elodie, a chiudere la passerella i Colla Zio, tutti presenti, tutti sorridenti, solo Anna Oxa è rimasta in albergo.

Perché Anna Oxa non c’era alla sfilata per Sanremo 2023?

Nessuno dice nulla sull’assenza della cantante ma lei fa rumore ugualmente anche se non si presenta. In realtà c’era già chi temeva che la Oxa agisse in questo modo. Tutti ricordano quando lo scorso dicembre in occasione della serata di Sanremo Giovani al Teatro del Casinò di Sanremo snobbò Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus con microfono in mano era presente nel ruolo di inviata de La vita in diretta ma Anna Oxa le rifiutò l’intervista.



Sarà lei stasera a rompere il ghiaccio sul palco di Sanremo 2023, è Anna Oxa la prima in scaletta. Intanto, tutti sono curiosi di capire perché l’artista si comporta in questo modo, perché non c’era a piazza Colombo. Stasera tornerà dopo 12 anni dal suo ultimo festival, a 45 anni dalla sua prima partecipazione.

Sui social c’è chi ironizza e chi ipotizza che la sua assenza sul green carpet sia legata ancora all’infortunio durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ben 6 anni fa. Chi la difende pensando che abbia voluto preservare la sua voce visto il freddo pungente. Restiamo in attesa di ascoltare la sua canzone, il primo brano di questa sera. Lì dovrà presentarsi, speriamo.