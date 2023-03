Ultimo ci riprova: Nuvole in testa da oggi in radio, si cerca l’ennesimo successo

Nuvole in testa è il nuovo singolo di Ultimo

E’ volato a New York per ricaricare le pile dopo Sanremo, in attesa di dedicarsi completamente alla sua musica e ai fan che hanno già regalato diversi sold out al tour estivo. Ultimo si gode qualche giorno di sano relax e di vita a stelle e strisce, in compagnia della sua amata Jacqueline Luna, pronto poi a immergersi totalmente nella sua musica. Prima del tour però, un altro momento importantissimo: da venerdì 24 marzo sarà infatti disponibile in radio il suo nuovo singolo “Nuvole in testa”. La canzone è scritta e composta Ultimo e ovviamente è contenuta all’interno dell’album “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive.

Nuvole in testa il nuovo brano di Ultimo dopo il successo di Alba

“Nuvole in testa” è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni. Ultimo si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai cosa c’ho dentro” è uno dei versi più significativi dell’intera canzone.

Ultimo si prepara al tour negli stadi

A luglio il giovane cantautore romano, 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro, sarà protagonista del tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, per il quale sono stati già venduti oltre 280.000 biglietti. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà poi allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano il 17 e 18.

Il conto alla rovescia per i fan di Ultimo è iniziato. Molte delle date, come era successo anche in passato, sono già sold out. La dimostrazione di quanto Ultimo sia amato dai suoi fan.