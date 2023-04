Concerto primo maggio 2023: chi ci sarà, i primi nomi

Ecco le prime anticipazioni sul concerto del primo maggio 2023 a Roma: chi ci sarà

Chi salirò sul palco del primo maggio 2023 per il consueto concertone da piazza San Giovanni in Roma? Arrivano le prime anticipazioni che ci rivelano i nomi degli artisti che parteciperanno all’edizione 2023 del concerto. Cresce quindi l’attesa per il Concerto del Primo Maggio, l’evento annuale promosso da CGIL, CISL e UIL, che si terrà lunedì 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma, con trasmissione in diretta su Rai 3, Radio 2 e Rai Play. Il cast di artisti che saliranno sul palco è ancora in via di definizione, ma sono stati annunciati i primi nomi ufficiali.

Concerto 1 maggio 2023 prime anticipazioni: chi ci sarà

L’ospite internazionale di quest’anno sarà Aurora, giovane cantautrice norvegese nota per il singolo “Cure For Me” che ha anche accompagnato il video teaser del Concertone. Aurora ha ottenuto grande successo a livello globale grazie alla sua cover di “Half The World Away” degli Oasis e al brano “Runaway”, che ha composto a soli 12 anni e che ha ottenuto oltre 300 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. La cantautrice conta ora più di 4,5 milioni di follower sui social e più di 5 milioni di iscritti sul suo canale YouTube.

Gli artisti italiani attesi al concerto dell’1 maggio 2023

Tra i primi artisti italiani annunciati ci sono Ariete, i Coma_Cose, Mr. Rain, Tananai tutti reduci dal grandissimo successo ottenuto nell’ultima edizione di Sanremo. E ancora: Bnkr44 e Matteo Paolillo, attore e cantautore noto per aver composto la sigla di “Mare Fuori”, serie televisiva certificata disco di platino. Questi sono solo alcuni dei nomi che sono trapelati nelle ultime ore ma molti altri artisti saliranno sul palco del Concertone.

Inoltre, è in corso la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che premia le tre migliori proposte emergenti che avranno la possibilità di esibirsi dal vivo sul palco di Piazza San Giovanni. Tra i più di mille iscritti, sono stati selezionati 12 finalisti, tra cui Babele, Chiara Turco, Danu, Etta, Evra, Leanò, Maninni, Moise, Plastic Haze, Still Charles, Versalilles e Wepro. I tre vincitori saranno selezionati durante la finale del 24 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità, composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio e presidente di giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (cantautore). Il vincitore assoluto del contest verrà poi proclamato durante il Concertone.