Mosca addio, Pupo non ci va

Pupo ha deciso di non partecipare al festival russo con finale al Cremlino: le sue parole a Dagospia

Colpo di scena dopo ore di polemica, le ultime notizie sono clamorose. Pupo ha deciso, non andrà più a Mosca per partecipare, in qualità di giurato, alla finale del festival Road to Yalta prevista al Cremlino il 2 maggio. Lo ha rivelato il cantante in un messaggio vocale a Dagospia. Pupo ha voluto anche precisare, dopo tutto quello che si è detto e scritto, che la decisione è maturata non per le polemiche di queste ore, ma per via di una sua riflessione e di altre questioni di cui parlerà più avanti. Questa mattina, Il messaggero, aveva raccolto le parole di Al Bano che si era detto molto arrabbiato per la decisione di Pupo di andare in Russia e di partecipare a un Festival così importante come giurato. Il cantante di Cellino San Marco aveva detto di non approvare in nessun modo la decisione di Pupo, visto che tutti gli artisti italiani hanno deciso di non andare in Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina. E a poche ore dall’intervista di Al Bano, arrivano le parole di Pupo.

Pupo non va in Russia: ecco le ultime notizie

“È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere, ho deciso di non partire per Mosca” queste le parole di Pupo che ha affidato i suoi pensieri a Dagospia.

Il cantante ha anche voluto fare delle precisazioni: “Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni – aggiunge Pupo nel messaggio audio – ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori”. Non ci resta quindi che attendere le prossime dichiarazioni di Pupo per capire che cosa è successo in questi giorni parecchio movimentati.