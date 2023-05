Arisa vuole andare all’Eurovision ma prima deve vincere Sanremo

Arisa sembra essere prontissima per l'Eurovision ma c'è un problema: deve prima vincere Sanremo

E’ arrivato anche il turno di Arisa a Viva Rai 2. Finita l’esperienza di Amici 22, la coach di Maria de Filippi può dedicarsi anche alla promozione del suo nuovo singolo. Ed eccola oggi meravigliosa come sempre con la sua voce unica e speciale in Via Asiago, per far vibrare i palazzi della capitale. Ospite di Fiorello, Arisa ha ovviamente regalato attimi di grande magia con la sua voce e le sue canzoni ma ha anche detto qualcosa che le sta a cuore. Chi conosce Arisa sa bene che in questo ultimo anno, è stata spesso giù per via della mancata partecipazione a Sanremo.

Si è sfogata in diverse occasioni, anche durante le puntate di Amici del sabato pomeriggio, quando le venivano fatti i complimenti per la sua voce, ricordava che però da due anni o forse più, cerca di tornare a Sanremo ma non ci riesce . Era come se si sentisse un po’ sottovalutata, anche se, bisogna ricordare che lei sul palco dell’Ariston, ha sempre lanciato il segno, vincendo anche. In ogni caso Arisa, nonostante tutti i successi avuti in questi anni, dalla vittoria a Ballando con le stelle al posto come coach nella scuola di Amici, ci terrebbe proprio a tornare sul palco dell’Ariston.

E oggi dal glass di Via Asiago ha anche spiegato perchè: punta all’Eurovision.

Arisa vuole andare all’Eurovision

Ospite quindi di Viva Rai 2 nella puntata del 17 maggio 2023, Arisa ha spiegato che le piacerebbe partecipare all’Eurovision, a pochi giorni dal trionfo della Svezia: “è un’esperienza da fare, una volta nella vita” ha detto nel programma di Fiorello. Ha spiegato Arisa, che manca da Sanremo da due anni ma che ha capito che forse non aveva il pezzo giusto. Ci vuole però andare perchè vorrebbe partecipare all’Eurovision Song Contest: “Fatemelo fare almeno una volta nella vita”.