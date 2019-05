Emma Marrone cambia look, capelli scuri e più corti e adesso è davvero Brown (Foto)

Addio al biondo platino per Emma Marrone che ha cambiato look non solo tagliando un po’ la sua chioma ma anche scegliendo un colore ben più scuro (Foto). Adesso è davvero Real Brown, come ha sottolineato la cantante soddisfatta della sua scelta. Che sia un momento di forti cambiamenti anche nella sua vita? Forse si era semplicemente stancata di vedersi sempre uguale e ha optato per un biondo ben più scuro, magari non c’è nessun altro cambiamento. Nulla di così eccessivo ma la differenza è evidente e su Instagram poche ore fa ha pubblicato la sua prima foto con i capelli più scuri. Tra le Storie di Instagram anche qualche video dove si vede la sua soddisfazione. Ed ha ragione perché sta davvero benissimo con il nuovo colore. Il riferimento al nome del suo profilo “Real Brown” è perfetto e lei sa già che può contare sul consenso dei tantissimi suoi fan ma è soprattutto a loro che doveva annunciare la trasformazione: “Ogni tanto si cambia, ma voi mi amerete lo stesso, anzi più di prima, ne sono certa”.

EMMA MARRONE CAMBIA COLORE AI CAPELLI E SALUTA IL BIONDO PLATINO

Infatti, ai fan di Emma il nuovo colore di capelli è piaciuto molto, in breve tempo una pioggia di like e di commenti positivi, la sua audacia è stata apprezzata. Chissà se anche nella sua vita privata tutti avranno apprezzato la piccola trasformazione.

Nel tempo Emma è diventata ancora più riservata e sembra ormai davvero impossibile se per lei c’è qualcuno di davvero importante, un amore con cui condividere anche questo. Ci pensano intanto le amiche e la sua fidatissima Francesca a farle i complimento per quel biondo scuro che scommettiamo adesso vorranno in molte. Si preparino gli haistylist con l’arrivo delle foto di Emma Marrone per soddisfare la gentile clientela.

Emma Marrone cambia look, capelli scuri e più corti e adesso è davvero Brown (Foto) ultima modifica: da