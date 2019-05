Il sedicente Mark Caltagirone annuncia la sua ospitata a Live-Non è la d’Urso tra finzione e realtà

I nostri lettori ci chiedono di non parlare più di questa storia, e noi vorremmo anche rispettare la volontà di chi ci legge con tanto affetto. Ma poi ci rendiamo conto che le ultime notizie sulla vicenda che ha coinvolto Pamela Prati e il sedicente Marco Caltagirone sono le più ricercate della giornata e ovviamente non possiamo fare a meno di parlare, anche di questa storia. Diciamo anche, perchè di cose serie di cui parlare, ne abbiamo di certo molte altre, ma è chiaro che si scelga anche di trattare alcuni dei temi caldi del momento.

CHI SI NASCONDE DIETRO L’ACCOUNT MARCK CALTAGIRONE? LE ULTIME NEWS

Da ieri, come saprete, sui social, è spuntato un nuovo profilo che dovrebbe essere quello di Marco Caltagirone. Precisiamo subito che questo profilo ha tutta l’aria di essere un fake ma, visto che in questa vicenda distinguere tra sogno e realtà è difficile, è anche difficile comprendere cosa sia fake e cosa non lo sia. Questo nuovo profilo di Marco Caltagirone si distingue da quello che Pamela Prati tagga sempre nelle sue storie perchè in questo caso, il nome è composto con lettere diverse. Il profilo, che in meno di 24 ore ha raccolto quasi 6 mila followers infatti, è di un tale “Marck Caltagirone” nel nome su Instagram quindi ci sono sia la “c” che la “k” mentre nel profilo che la Prati continua a taggare con i suoi cuori, il nome ha solo la “k”.

La vicenda, sta iniziando ad assumere contorni oscuri anche perchè, come vi abbiamo già raccontato questa mattina, la persona che usa questo account, utilizza foto di altra gente ( qui ha usato la foto di Gianni Sperti ad esempio). Una cosa quindi che non piace davvero a chi viene tirato in ballo. Questo account, è bene dirlo, potrebbe non essere legato in nessun modo a Pamela Prati, alle sue agenti e agli altri protagonisti di questa vicenda ma potrebbe essere l’idea “malsana” di una persona comune che ha deciso di divertirsi giocando con questa storia.

Dal profilo del sedicente Marco Caltagirone, arriva poi una notizia. Ieri in un messaggio annunciava la fine della sua storia con Pamela Prati ( molto strano tra l’altro che la show girl dal suo profilo ufficiale non abbia rilasciato dichiarazioni in merito). Poche ore fa, postando un video, ha poi fatto capire che mercoledì prossimo sarà ospite di Live-Non è la d’Urso. Toccherà a Barbara d’Urso questo pomeriggio smentire le parole del sedicente Marco Caltagirone? Non ci resta che attendere.

” Per l’amore che provavo per Pamela, un amore vero, infinito, puro, Mercoledì finalmente potremmo mettere fine a questa storia.

Grazie Barbara d’Urso” ha scritto la persona che usa questo account…Vedremo che cosa succederà…