L’appello di Cristiano Malgioglio a Pamela Prati: “Denuncia chi ti ha manipolato”

Era tra gli invitati al matrimonio di Pamela Prati, ha raccontati di averla chiamata più volte dopo i primi articoli in merito al giallo delle sue nozze con Marco Caltagirone. Ha scritto per lei diversi messaggi sui social e oggi lancia un appello. Parliamo di Cristiano Malgioglio che affida ancora una volta ai social il suo pensiero su quello che sta succedendo a Pamela Prati e le lancia un appello, convinto che lei in questa storia possa essere solo una vittima.

Ecco il messaggio che Cristiano Malgioglio ha voluto condividere oggi sui social:

Basta…lasciatela in pace. Anche qui ,dove sono per lavoro a Instanbul gli italiani parlano del caso @pamelaprati. Sinceramente non se ne puo’ proprio più. PAMELA , ti sei causata un danno enorme e una brutta immagine che non meritavi affatto di avere…. ci sei cascata senza saperlo e adesso sei dentro un tunnel senza ritorno…ma speriamo di no. Di chi e’ la colpa mi chiedo? e perche’ l’hai fatto? Da sola conoscendoti non ci saresti mai riuscita. Cercati qualora non avessi un legale di rivolgerti alla brava Bernardini de Pace e denuncia chi ti ha manipolata ,visto che sei molto debole in questo momento. E ricordati che bisogna avere rispetto con il pubblico che segue incredulo la vicenda. Chiedi scusa ,scusa scusa.Sappi che mi mette davvero tanta tristezza questa tua storia intrecciata di tanti dettagli oscuri. Pamela sei dentro una ragnatela e bisogna aiutarti a uscirne fuori urgentemente . Non sono qui a difenderti sappilo… perche’ se tutto questo castello costruito cosi male intorno a te… saresti indifendibile …e io non desidero questo per te. Nelle varie ospitate sei anche riuscita da grande attrice a far commuovere il pubblico da casa per tutte le cose belle che la tua mente riusciva a farti raccontare. Brava da premio Oscar. Mi dispiace se scrivo tutto questo. Non volermene . E chiudi questa faccenda…magari con un post ,questo tuo momento infelice… e allontanati da chi ti ha causato questa brutta sceneggiata e ritorna ad essere la pantera ribelle che e’ dentro di te.