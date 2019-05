Pamela Prati contro tutti: si continua a parlare di lei perchè si fanno ascolti. Con chi ce l’avrà?

Non smette di far sapere quello che pensa in merito alle ultime vicende che la riguardano, Pamela Prati che, risponde quasi a ogni voce su di lei via social. Sono molti infatti gli amici che continuano a pensare che lei sia plagiata e ieri, in un post sfogo su Instagram, la show girl sarda ha voluto ribadire che in questa storia, nessuno è stato plagiato. E lo ha fatto probabilmente dopo un post di Cristiano Malgioglio che la invitava a uscire da questa storia, anche se potrebbe essere ormai troppo tardi. La Prati punta il dito contro gli amici che si definiscono tali ma che poi non lo sono e anche contro i vari programmi tv che continuano a parlare del suo matrimonio con Marco Caltagirone, dell’identità del suo fidanzato e di tutte le altre storie collaterali che hanno incuriosito il pubblico in questi ultimi due mesi.

PAMELA PRATI SUO SOCIAL PUNTA IL DITO CONTRO I PROGRAMMI CHE PARLANO DI LEI PER FARE ASCOLTI

La Prati quindi si sfoga sui social e spiega che tutti continuano a parlare di lei perchè questa storia fa ascolti. Con chi ce l’avrà la conduttrice?

I programmi che al momento trattano questa storia non sono molti. Lo fa Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane; lo fa Federica Panicucci in modo soft da Mattino Cinque; lo ha fatto Silvia Toffanin in due puntate di Verissimo anche perchè la Prati avrebbe avuto piacere di vendere l’esclusiva del suo matrimonio alla Toffanin e di conseguenza era anche logico pensare che la padrona di casa avesse dovuto commentare in qualche modo tutta la vicenda. E lo fa Barbara d’Urso, nel salotto di Live-Non è la d’Urso e molto meno da Pomeriggio Cinque.

Contro chi sta puntando il dito la Prati? Difficile a dirsi ma lei, in questi stessi programmi contro i quali punta il dito, ci è andata, anche per annunciare questo matrimonio che poi non si è più fatto…

La Prati poi punta anche il dito contro tutte le persone che hanno lasciato l’agenzia che lei insieme a Eliana dirige.

Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate facendo ascolti. Ma io diffido chiunque a dire che io sia plagiata, o che io non sia capace di intendere o volere. Queste sono parole gravi che vanno usate con molta attenzione. E ripeto ogni giorno capisco sempre di più che l’amicizia viene espressa solo per i like o per i cachet.

Per tutti gli altri che ho visto un paio di volte perché nella stessa agenzia, sinceramente non vi vedevo così terrorizzate, anzi…”

Quale sarà il finale di questa storia?

