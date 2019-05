Eliana Michelazzo va in questura, Pamela Prati si prepara a tornare in tv: cosa succederà adesso?

Le ultime notizie sul Pamela Prati Gate: sembra evidente che tra Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Pamela Perricciolo le cose non vadano più come prima. Eliana sarebbe nascosta in una albergo di Roma Nord, tra le poche persone a sapere dove si trovi, la sua amica Selvaggia Roma che ha raccontato di averla tra l’altro soccorsa questa notte intorno alle 3 mentre si trovava in una situazione disperata. Pamela Prati invece non dà segni di vita e poco sappiamo di Pamela Perricciolo. Ma ci sono delle novità: secondo quanto si legge su Oggi.it, Eliana questa mattina sarebbe stata convocata in questura come persona informata sui fatti in merito alla denuncia fatta per le aggressioni con l’acido. La Michelazzo sarebbe stata vista questa mattina in questura. La Michelazzo avrebbe interrotto, sempre secondo quanto racconta Oggi, ogni genere di rapporto con la sua amica e socia Pamela Prati. Non ci sarebbero contatti neppure con la Perricciolo.

La Michelazzo via social pochissimi minuti fa ha fatto sapere via social che la sua vita privata non ha nulla a che fare con la sua agenzia che continua a seguire tutte le persone che collaborano con la Aicos.

PAMELA PRATI ULTIME NOTIZIE: QUALI SARANNO LE PROSSIME MOSSE DELLA SHOW GIRL?

Secondo quanto riferisce invece TPI, Pamela Prati questo pomeriggio avrebbe incontrato il suo avvocato per decidere le prossime mosse da fare. Pare che la Prati sia pronta a raccontare la sua versione dei fatti in tv per mettere fine a questa vicenda. Non sappiamo però dove andrà la Prati per dire la sua visto quello che è successo. Le ipotesi sono diverse. La Prati potrebbe decidere di anticipare la confessione di Eliana Michelazzo, e in questo caso potrebbe esser ospitata da Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane in onda domani ( una nostra supposizione, non c’è nulla di ufficiale). Potrebbe altrimenti decidere di scegliere un programma registrato, che potrebbe tutelarla maggiormente, e quindi optare per Verissimo con Silvia Toffanin. Oppure potrebbe tornare da Barbara d’Urso e in questo caso, senza aspettare la puntata di mercoledì prossimo di Live, potremmo vederla magari a Pomeriggio Cinque per una puntata da picchi di share. Ultima ipotesi: Pamela Prati potrebbe scegliere il salotto di Mara Venier che ha si fatto dell’ironia sulle sue nozze, ma non ha girato il coltello nella piaga e la Prati, potrebbe fidarsi di Mara.

Al momento, queste sono solo delle ipotesi, non c’è nulla di confermato.