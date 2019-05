Il Pamela Prati Gate: da una bomba di gossip a una brutta storia da reato di cronaca?

E’ davvero una brutta brutta storia quella che ancora non ha finito di regalare colpi di scena nelle ultime ore. E ancora, altre pagine di questa vicenda si devono scrivere. Parliamo di quello che viene definito il “Pamela Prati Gate” e tutta la vicenda legata al suo presunto matrimonio con Marco Caltagirone, un uomo che non esiste. Non esiste e lo dice anche Eliana Michelazzo, amica, collega e socia di Pamela Prati, colei che era andata in tv, in ogni programma, da Storie Italiane a Verissimo passando per Live-Non è la d’urso, ad affermare il contrario. Lo ha detto e noi lo vedremo nella puntata del programma di Barbara d’Urso mercoledì sera. Ma la storia, ha altri aspetti. E alcuni di questi, potrebbero lasciar pensare che, da una notizia bomba di gossip, la vicenda, si sia trasformata in una squallida storia da cronaca nera. Lo si capisce anche dalle parole di Gabriele Parpiglia, il giornalista che ha partecipato ieri a una trasmissione della tv albanese, per raccontare quello che sta accadendo in Italia. Lo ha fatto, come lui stesso ha affermato, per dare un’altra immagine del nostro paese, sporcato da questa vicenda. Proprio in Albania, tra l’altro, il sedicente Marco Caltagirone diceva di aver vinto dei premi come miglior imprenditore. Premi che non sono mai esistiti ma che hanno portato anche la stampa albanese a occuparsi del caso.

Nel corso della trasmissione, il giornalista di Chi, oltre a mostrare la video intervista realizzata a Georgette ( di cui si è parlato la scorsa settimana sulla rivista diretta da Alfonso Signorini) lancia anche un’altra bomba. E lo fa citando una denuncia che Pamela Prati avrebbe fatto.

“Pare che il 14 aprile Pamela Prati abbia fatto una denuncia alla polizia in merito ad una presunta aggressione con l’acido e pare che nella denuncia sia stato citato anche Mark Caltagirone, hanno citato quindi una persona che non esiste. Invito i miei colleghi italiani ad indagare su ciò che sto dicendo, perché se questo fosse vero i reati sarebbero veramente tanti”.

Pamela Prati, in tv, non aveva voluto parlare di queste aggressioni, nè a Verissimo nè a Live ma aveva confermato che erano state fatte le denunce. Lo stesso vale per la Michelazzo. Ora non sappiamo se queste minacce ci siano state davvero ma, se come rivela Parpiglia, nella denuncia viene citato anche il nome di Marco Caltagirone, allora dalla cronaca rosa, si passa davvero alla cronaca nera, visto che questa persona, non esiste.

Nel frattempo Pamela Prati da Instagram ha tolto ogni riferimento alla agenzia di cui faceva parte e ha smesso di taggare Marco Caltagirone nelle sue Instagram Stories.

Ovviamente noi non abbiamo gli strumenti per capire se questa storia debba o non debba essere analizzata dalle forze dell’ordine ma qualche dubbio, ci viene…