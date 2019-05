Dagospia ricostruisce l’albero genealogico della famiglia Coppi/Caltagirone protagonista del Pamela Prati Gate

A sentire odore di bruciato, in questa intricata storia, tra i primi, i giornalisti di Dagospia che hanno seguito passo passo, con indagini, inchieste e interviste esclusive, tutti gli sviluppi di quello che oggi viene definito il Pamela Prati Gate. E, prima che vada in onda la nuova puntata di Live-Non è la d’Urso che vedrà Eliana Michelazzo protagonista di una intervista durante la quale la donna darà la sua versione dei fatti su questa storia ( dal suo finto marito Simone Coppi all’inesistente Marco Caltagirone), i giornalisti di Dagospia pubblicano un nuovo tassello di questa inchiesta. Sono infatti riusciti a ricostruire, con delle attente verifiche, una sorta di albero genealogico della famiglia Coppi, di cui farebbe parte il finto marito di Eliana e di quella di Marco Caltagirone, il finto marito di Pamela Prati. Una serie di profili Facebook prima e Instagram dopo, sui quali forse, indagherà la polizia, qualora questa vicenda dovesse approdare in tribunale. Una serie di profili che servivano a dimostrare l’identità di tutte le persone coinvolte in questa storia.

Ed è bene anche ricordare che altre persone, che probabilmente sono state vittime di questo inganno, hanno preferito non parlare, restando nel silenzio ma avrebbero potuto dare forse, un prezioso contributo per capire quanto questo gioco fosse pericoloso.

Ma torniamo all’inchiesta di Dagospia.

ELIANA MICHELAZZO E IL FINTO MARITO SIMONE COPPI: SUI SOCIAL SCAMBIO DI DEDICHE D’AMORE

Oggi Eliana dice di non aver mai avuto un marito ma per 10 anni circa, ha taggato sui social suo marito, ha finto di parlare con lui, alle sue amiche ha anche detto di essere disparata perchè non riuscivano ad avere dei figli.

“Simone Eliana” veniva usato dal marito fantasma della manager, descritto come un famoso magistrato. Come foto profilo un pesce e all’interno solo immagini della Michelazzo: “Non si comanda al cuore, il cuore batte talmente forte che mi dà gioia! Ti amo”, scrive la “Signora Coppi S” con la foto profilo di Eliana. Scambio continuo di messaggio tra Signora Coppi S e Simone Eliana.

Prima che il finto Simone Coppi diventasse il marito di Eliana, era stato proposto a Manuela Arcuri.

LORENZO DAVID COPPI: L’UOMO CHE CHATTAVA CON SARA VARONE E ALFONSO SIGNORINI

Prima dell’entrata in gioco di Eliana Michelazzo, un annetto prima circa, Pamela Perricciolo aveva presentato, a detta di Sara Varone, a lei, tale Lorenzo David Coppi, ovviamente in modo virtuale. Lei poi aveva scoperto che non esisteva e che aveva parlato al telefono proprio con la Perricciolo che si era finta lui. Anche Alfonso Signorini chatta con Lorenzo David, medico volontario ad Haiti e quasi se ne innamora prima di scoprire che non esiste.

DANNY COPPI IL CUGINO DI SIMONE COPPI CHE CAUSA LA ROTTURA TRA EMANUELE TRIMARCHIE ANNA MUFANO’

A parlare di questo Danny Coppi, molto attivo sui vari profili social di famiglia, è Emanuele Trimarchi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne entra in agenzia che è un semplice ragazzo romano e diventa la scelta della tronista di Uomini e Donne. Ma la loro relazione finisce e sapete perchè? Perchè Eliana Michelazzo, a detta di Emanuele, gli fa credere che Anna ( una ragazza siciliana rispettosissima che mai lo avrebbe fatto) lo ha tradito e gli fa vedere dei messaggi che lei si sarebbe scambiata con Danny. Tutto inventato. Anna ancora oggi non vuole parlare di questa storia.

Danny Coppi usava due profili “Diabolik Dan” e “Danny Da”, tra le vittime c’è anche anche una giovane politica romana che milita in un partito di destra. Danny diceva di avere un bambino a cui era morta la mamma suicida, tra i suoi tanti lavori collaborava anche con una clinica in Svizzera dove certi vip – elencati con nomi e cognomi e dovizia di particolari e di operazioni chirurgiche – andavano a ritoccarsi. ( da Dagospia)

HELLEN COPPI SORELLA DI SIMONE COPPI QUINDI COGNATA DI ELIANA MICHELAZZO

Hellen sui social commentava le interviste fake di Marco Caltagirone, le sue foto e quelle dei bambini, oltre a parlare con Eliana, sua cognata.

IGOR LAZIO FRATELLO DI SIMONE COPPI E COGNATO DI ELIANA MICHELAZZO

La famiglia Coppi è composta anche da Igor Lazio, fratello di Simone e di Hellen. Igor ha una peculiarità: lavora con Marco Caltagirone. Eliana commenta spesso i loro viaggi di lavoro in Giappone e così via.

Il profilo di Igor a volte era online con il nome “Resistenza Nera”, era molto tifoso della Lazio e cresceva un nipotino di nome Vincent dopo la morte di suo fratello. Concludiamo con “Silvia Pasqual”, sostenevano fosse la moglie di un cugino di Simone Coppi. Eliana la spacciava come la sua cuginetta: “Buon compleanno cuginetta bella bella, ti voglio un mondo di bene”, scriveva con il profilo Signora Coppi S. ( da Dagospia)

Ricordiamo che fanno parte anche della famiglia, Marco Caltagirone e i suoi due bambini in affido che non esistono.