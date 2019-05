Fedez e il piccolo Leone: i video di papà e figlio che fanno bene al cuore

Ogni volta che Fedez o Chiara Ferragni postano un video, una foto sui social si apre una polemica. E non c’è argomento sul quale i due non vengano attaccati: e le foto del bambino, e quello che mangiano, e quello che spendono per le feste, e i regali che si fanno, e le foto ritoccate, e questo e quello. Insomma non si può muovere foglia, sui profili social di Fedez e Chiara Ferragni, che non si alzi una polemica. Ci vorrebbe un ottimo psicologo per capire il motivo di tutta questa acredine, perchè in fondo, a nessuno dovrebbe interessare quello che Fedez e Chiara Ferragni fanno nella loro vita. Invidia? E chi lo sa…

PERCHE’ I VIDEO DI FEDEZ INSIEME AL PICCOLO LEONE FANNO BENE AL CUORE

Io oggi invece vi voglio dire la mia, e anche per questo uso la prima persona, cosa che faccio raramente, per dirvi quello che mi succede, quando la sera, invece che che fare indigestione di beveroni pubblicizzati dai personaggi più improbabili, tette e culi vari, vestiti da migliaia di euro indossati solo perchè sponsorizzati da chi neppure si può permettere di comprare la cintura dell’abito che indossa, mi piazzo sul profilo Instagram di Fedez per guardare i suoi video. Una confessione pericolosissima la mia, che vi farà pensare che avrò ricevuto le rose rosse avanzate dal compleanno di Chiara Ferragni dopo il millesimo scatto pubblicato sui social. In realtà non conoscono Fedez, non amo particolarmente la sua musica ma adoro i suoi video. Adoro i video che gira con il piccolo Leone. Adoro il rapporto che c’è tra di loro. E se ho bisogno di ritrovare pace, dopo una giornata complicata per il Pamela Prati Gate, so che cosa fare.

E ora mi faccio seria quando dico che il Governo dovrebbe seriamente pensare a fare uno spot, per promuovere la natalità, con Fedez e con il piccolo Leone. Ogni sorriso di quell’esserino ti fa venire la voglia di mettere al mondo una pallina. E voi mi direte: sono felici perchè non hanno pensieri, perchè hanno tutto quello che serve per non avere problemi, perchè viaggiano in giro per il mondo, perchè non lavorano in fabbrica. Potete dirmi tutto quello che volete e io potrei trovare una risposta a tutte le vostre obiezioni. Potrei dirvi che proprio per questo motivo Fedez invece che partire con Leone senza Chiara, avrebbe potuto sfilare a Cannes e lasciare il piccolo alle nonne; vi potrei dire milioni di altre cose. Ma invece, faccio finta che nessuno avrà da polemizzare su quello che dico e vado oltre. Un po’ come fa Federico quando legge sotto un video di Leone con un livido causato da una caduta in casa e viene persino accusato di aver picchiato suo figlio, già perchè sui social arriviamo persino a tanto.

Vado oltre e penso ai loro sguardi, alla loro complicità, al tenero affetto che c’è tra un padre giovanissimo e un bambino…Un bambino che vive sicuramente nell’agio ma non dimentichiamo che ricchezza non significa serenità. Non scopro l’acqua calda, siamo ai limiti del banale… Perchè l’amore tra un padre e un figlio va oltre. Perchè Federico potrebbe fare il mammo isterico vedendo suo figlio entrare nella valigia appena pronta e invece sorride, lo riprende e si fa prepara a rifarla. Lo coccola, gioca con le sue manine, gli parla ( cosa rara, rarissima). E sapete anche cosa fa? Lo tratta anche come un ometto. E io non sono nessuno per poter giudicare il rapporto che c’è tra un padre e un figlio ma, guardando Federico con il piccolo Leone penso che un po’ tutti dovrebbero vedere insieme a me quei video la sera. E ci saranno migliaia di papà comuni che fanno lo stesso, ci mancherebbe. Ma qui appunto, non si parla di gente comune.

Se i social possono avere anche un qualche valore positivo nella nostra vita, e allora viva tutti i video che Federico e Chiara postano con il loro bambino. Viva le risate del piccolo che regala anche a noi, che quel maledetto cellulare lo teniamo sempre in mano, qualche istante di semplice serenità.

E no, questo non è un articolo sponsorizzato, non conosciamo Federico e Chiara, probabilmente neppure leggeranno mai questo mio pensiero. Ma in un mondo in cui tutti possono dire la loro, anche troppo facilmente e senza riflettere 10 secondi di più, anche io volevo dire la mia! Se cerchiamo un esempio positivo lo abbiamo trovato. Via quella puzza sotto il naso, via quel pensiero provinciale dietro al quale ci trinceriamo. Guardiamo con gli occhi e con il cuore, forse ci renderemo conto di un mondo diverso, più bello e colorato.