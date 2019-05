Michele Bravi si racconta per la prima volta dopo l’incidente

Il cantante Michele Bravi parla per la prima volta in un’intervista al Corriere della Sera dopo l’incidente in cui era coinvolto che è costato la vita a una donna. “Dopo l’incidente, le persone che mi sono state vicino mi hanno chiesto di tornare alla realtà. E io mi fido di loro” afferma Bravi. Un periodo sicuramente difficile quello che Michele Bravi ha dovuto affrontare, tra sensi di colpa e interrogativi ai quali nessuno probabilmente potrà dare delle risposte. Oggi sceglie di parlare e lo fa con una lunga intervista per il Corriere della sera, come detto in precedenza.

“Il rispetto per questa tragedia mi ha portato al silenzio. Tornare a parlare è strano: questa non è solo la mia storia. Non so. Sono sempre stato uno che parlava molto, il silenzio mi spaventava” dichiara il noto cantante. “Ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché mi faceva così paura e preferivo riempirlo con le melodie che avevo in testa. Eppure sono stato mesi senza dire una parola“ rivela Michele Bravi ancora decisamente provato per quello che è successo.

Michele Bravi dopo l’incidente: “Portato per mano a fare psicoterapia”

“Non vorrei parlarne, non voglio rendere questa tragedia un momento di opinione pubblica. Dico solo che sono state fatte intendere tante cose sbagliate” afferma Michele Bravi. Il cantante rivela anche di aver avuto delle persone speciali che sono rimaste al suo fianco in momento così difficile della sua vita: “Queste persone mi hanno fatto alzare dal letto, mi hanno portato da mangiare, fatto uscire di casa. Sono tornato un bambino e loro mi hanno rieducato a vivere. Ho avuto la fortuna di essere portato per mano a fare psicoterapia. Senza quella, non sarei qua e se c’è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare“.

Michele Bravi e la voglia di tornare

“Non so se le cose torneranno mai come prima. Però mi mancano le persone, tantissimo. Mi manca la gente. La voglia di incontrarla è ancora tanta. Sto muovendo i primi passi” rivela Michele Bravi per la prima volta nella sua intervista per Il Corriere della sera. “Il mio modo di comunicare sarà necessariamente diverso. Non è giusto parlare di cambiamento perché di solito quello ha un decorso temporale: per me è stato tutto improvviso” afferma il cantante. La sua non è stata una sparizione, una scomparsa. Il cantante ha deciso di restare in silenzio, è questa la risposta che ha trovato per i suoi problemi.

Di seguito l’ultimo post pubblicato dal profilo Instagram di Michele Bravi in riferimento all’ultima intervista rilasciata.

Michele Bravi si racconta per la prima volta dopo l’incidente ultima modifica: da