L’appello di Silvia Toffanin a Pamela Prati: “Allontanati da queste persone, stai con i tuoi cari”

Ha cercato da settimane di provare a far capire a Pamela Prati che l’uomo di cui si era innamorata non esisteva. Silvia Toffanin non ha mai creduto alle parole di Pamela Prati sulla sua storia con Marco Caltagirone e lo ha confermato anche nella puntata di Verissimo in onda oggi 25 maggio 2019. Una lunghissima intervista quella fatta a Pamela Prati che ha raccontato la sua versione dei fatti. Ha detto di essersi innamorata di un uomo che non esisteva, un uomo che le ha rubato il cuore, che le ha fatto vivere la sua favola d’amore. Un uomo che era tutto quello che lei aveva sempre cercato, l’unico difetto: non esisteva. Lei però i crede ancora: “Non è facile da metabolizzare” ha detto a Silvia Toffanin quando la conduttrice le ha detto di destarsi da questo incubo, di vivere la sua vita, di riprendersi. E ha anche fatto una sorta di appello.

L’APPELLO DI SILVIA TOFFANIN A PAMELA PRATI NELLA SUA INTERVISTA A VERISSIMO

“Ti prego Pamela non contattare più queste persone” ha detto Silvia Toffanin a Pamela Prati in chiusura di puntata a Verissimo. La conduttrice si riferisce chiaramente a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che sono le due donne coinvolte in questa vicenda. Ricordiamo però che non ci sono prove del fatto che dietro al profilo fake di Caltagirone si nascondesse una delle due anche perchè la Prati, come ha raccontato anche in questa intervista non ha fatto svolgere alla polizia postale nessuna indagine.

Silvia poi le ha consigliato di ricominciare dalle persone che le vogliono bene. “No, non devi stare da sola, devi stare con i tuoi cari, con la tua famiglia, con i tuoi amici” le ha detto la conduttrice cercando di farle capire che il suo Marco Caltagirone non esiste e non ci sono se o ma in questa storia, è così e basta.

SILVIA TOFFANIN IN LACRIME DI FRONTE A PAMELA PRATI-SUCCEDE A VERISSIMO

E si è augurata che di questa storia non si parli più, che si metta un punto e che Pamela possa ritrovare la sua felicità anche se non sarà semplice dopo tutto quello che è successo.

La Prati ha anche fatto capire alla conduttrice che nella sua intervista di 15 giorni fa ha cercato in qualche modo di chiederle aiuto ma lei si era mostrata ostile e non è stato quindi possibile lasciarsi andare…Oggi Pamela Prati è stata costretta ad ammettere di esser stata plagiata ma non accetta l’idea di chi la crede anche complice in questa storia.