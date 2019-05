Eliana Michelazzo e i soldi guadagnati con Pamela Prati: a Chi dice di averci solo rimesso

Si continua a parlare del Pamela Prati Gate e ogni protagonista di questa vicenda aggiunge dei tasselli al racconto. Nella sua lunga intervista per la rivista Chi, Eliana Michelazzo ha parlato di un tasto molto dolente di questa vicenda, quello economico. In queste settimane è stata accusata di aver fatto tutto per soldi, la Perricciolo ha dichiarato alla Lucarelli che per andare dalla d’Urso la sua ex amica si sarebbe fatta dare oltre 7000 euro per ospitata. Ma la Michelazzo, dalle pagine della rivista Chi, fa sapere che le cose stanno in modo completamente diverso. E racconta di come in questa storia ci abbia solo rimesso senza guadagnarci praticamente nulla.

ELIANA MICHELAZZO DICHIARA DI NON AVER GUADAGNATO NULLA DALLA VICENDA LEGATA A PAMELA PRATI

Ecco che cosa ha risposto la Michelazzo quando Valerio Palmieri le ha chiesto se alla fine da questa storia ci sia stato un guadagno:

Se abbiamo guadagnato con la storia del matrimonio della Prati? Ho perso solo soldi, non ho guadagnato un euro. Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia, ho rinunciato sia ai soldi di Verissimo che di Live Non è la d’Urso, ci ho rimesso le spese

LE DICHIARAZIONI DI PAMELA PERRICCIOLO CONTRO PRATI E MICHELAZZO

E ancora, la Michelazzo racconta che anche la sua agenzia è completamente fallita. I nomi più importanti erano legati a Pamela Prati, pensiamo a Milena Miconi e o Matilde Brandi e hanno subito lasciato la Aicos. Lo stesso hanno fatto anche Elisa d’Ospina, Rosa Perrotta e altri volti noti al pubblico di Mediaset e non solo. La Michelazzo rivela quindi che anche la sua agenzia è fallita:

Sono andati via tutti dalla mia agenzia, c’erano 20 persone e sono rimaste in 2. Ho chiuso la pagina Instagram dell’agenzia e gli sponsor si sono ritirati quando hanno sentito parlare di truffa. Ho perso 100 mila euro e c’è chi ancora mi vuole devastare!. Al momento vado a farmi visitare dallo psichiatra Alessandro Meluzzi, credo di avere uno sdoppiamento mentale perché la sera mi manca il messaggio di Simone Coppi, la sua buonanotte”.

In compenso però i suoi followers su Instagram sono cresciuti e mal che vada, dopo tutta questa vicenda, potrà iniziare lei a sponsorizzare i prodotti e simili facendo quello che prima facevano le sue assistite.