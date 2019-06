Arrestato Marco Carta: l’ex vincitore di Amici finisce in manette

Sembrava una fake news ma invece si tratta di una notizia vera battuta pochissimi minuti fa anche dall’Ansa. Marco Carta è stato arrestato e il motivo di questo arresto ci lascia davvero basiti. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’ex vincitore di Amici e di Sanremo sarebbe stato arrestato per furto aggravato. Il cantante avrebbe rubato delle magliette presso la Rinascente di Milano. Una notizia che lascia i fans di Marco Carta, e non solo, senza parole. Pare che l’ex vincitore di Amici, non fosse solo. Insieme a lui anche una donna che sarebbe stata fermata dalle forze dell’ordine per lo stesso reato. Ma vediamo le ultime notizie sull’arresto di Marco Carta.

MARCO CARTA ARRESTATO: LE ULTIME NOTIZIE SULL’ARRESTO DELL’EX VINCITORE DI AMICI

Secondo quanto riferisce l’Ansa, Marco Carta sarebbe stato arrestato ieri, dopo un tentato furto presso la Rinascente di Piazza Duomo a Milano. Il cantante avrebbe cercato di rubare sei magliette dal costo di circa 1200 euro in totale. Secondo quanto riferiscono i responsabili del punto vendita, il cantante avrebbe cercato di uscire dal negozio dopo aver tolto gli anti taccheggio ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto.

La placchetta sensibile infatti avrebbe suonato al momento dell’uscita dal negozio.

Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari

questa la nota dell’Ansa battuta pochissimi minuti fa. Lascia interdetti il fatto che un noto personaggio pubblico come Marco Carta rischi una carriera e la faccia per rubare delle magliette. Una notizia davvero particolare quella che arriva in questo sabato mattina di inizio giugno alla quale stentiamo davvero a credere.

Tantissimi i messaggi che stanno arrivando in questo momento sui social da parte dei fans che non riescono a credere a una cosa simile. Eppure la notizia, lo ribadiamo, è stata riportata su tutte le testate giornalistiche nazionali.

Secondo quanto riferisce Repubblica, oggi ci sarà il processo per direttissima.

