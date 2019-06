L’avvocato Taormina a Mattino 5 torna a parlare del Pamela Prati Gate

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 3 giugno 2019, si torna a parlare del Pamela Prati Gate. Tra i protagonisti di questo nuovo appuntamento moderato da Federica Panicucci, anche l’avvocato Taormina che per qualche settimana è stato uno dei legali di fiducia di Pamela Prati. L’avvocato, ancora una volta, spiega che cosa è successo tra lui e Pamela Prati e rivela quando si è reso conto che tutta questa storia aveva qualcosa di strano…

LE PAROLE DELL’AVVOCATO TAORMINA A MATTINO 5: ECCO CHE COSA HA DICHIARATO

“Sono stato incaricato mentre infuocava la polemica sull’esistenza di questo Mark Caltagirone. Sono stato contatto per andare in tutte le sedi sia per l’accusa che le veniva fatta dell’accusa di dire una cosa non vera sia per il grande caos che si era creato su questa storia e su questo matrimonio. Io non ero invitato ” queste le parole dell’avvocato Taormina nel programma di Canale 5.

“L’ho capito un poco in ritardo. All’inizio c’era una forte pressione della Prati perchè si affermasse l’autenticità di quello che affermava. Poi anche io ho chiesto di incontrare Marco Caltagirone o di sentirlo al telefono. E’ vero che mi hanno chiesto di andare da Barbara d’Urso a tutelare Pamela Prati. Preciso anche che io sarei dovuto andare con le agenti, non con la Prati. Mi sono accorto di quello che stava succedendo, quando accadde l’episodio dell’acido. Dal braccio fasciato della agente, capiì che non era vero nulla” ha commentato l’avvocato Taormina aggiungendo che purtroppo di cose serie in questo senso, ne ha viste tante.

Ricordiamo che Pamela Prati, dopo le prime dichiarazioni dell’avvocato a Tele Lombardia, aveva detto che Taormina non ha raccontato il vero e che avrebbe agito nelle sedi opportune.

Una storia ancora infinita quindi…Nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi infatti, in una lunga intervista, Alessia Bausone, la prima donna che i è resa conto che esisteva un vero e proprio sistema ( è stata lei infatti a contattare Dagospia e dare del materiale ai giornalisti che hanno poi indagato), ha raccontato altro rivelando che queste persone, con questi raggiri, si sono arricchite.

“Valutiamo un fatto, questa non è la prima e la seconda volta. Molti altri personaggi dello spettacolo hanno detto di essere caduti nella stessa situazione. Si tratta di qualcosa che da tempo circola nel mondo dello spettacolo. Ci devono essere per forza delle persone che si interessano e se lo fanno hanno un vantaggio economico. La magistratura immagino andrà a fondo. E’ una questione delicata e si tratta di capire chi sia vittima e chi sia carnefice. Questo picco mediatico che avrà una ricaduta è il tema centrale di questa indagine che deve essere fatta. Associazione per delinquere? Si, per me siamo in questo ambito” ha detto l’avvocato.