Pamela Perricciolo maschera Eliana Michelazzo con l’audio di Whatsapp: “Adesso scopriranno di Simone”

E’ finalmente uscita una parte della lunga intervista che Pamela Perricciolo ha rilasciato per Fanpage.it. Tutto materiale utile per la d’Urso, visto che domani sera le Perricciolo ( e non Petricciolo come la conduttrice continua a chiamarla) andrà ospite a Live-Non è la d’Urso. Ebbene si, colei che diceva che non sarebbe andata in tv perchè a lei queste cose non interessavano, alla fine lo farà. E probabilmente porterà su Canale 5 le stesse prove che ha mostrato alla giornalista di Fanpage.it che sta seguendo il caso “Pamela Prati Gate” che in questo momento però si sposta sulle due ex agenti della show girl, la Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

LE ACCUSE DI PAMELA PERRICCIOLO A ELIANA MICHELAZZO: LEI SAPEVA TUTTO DI SIMONE COPPI

Ma torniamo alle prove. La Perricciolo avrebbe spiegato alla giornalista di Fanpage che Eliana sapeva bene che Simone non esisteva, sapeva bene che non c’era nessuno dietro quelle chat, o meglio, che non c’era l’uomo dei suoi sogni. A dimostrazione di questa tesi, la Perricciolo avrebbe portato un audio che ha fatto sentire alla giornalista, e che si trova già in rete, che dimostrerebbe come la Michelazzo sapeva benissimo che alla fine anche il suo “Caltagirone”, ossia Simone Coppi, l’uomo inesistente, sarebbe stato scoperto.

“Adesso esce fuori pure la parte mia non ti preoccupare. Adesso vanno su Simone, su me, vedrai. Faranno due più due, visto che abbiamo fatto le stesse cose con Marco“.

Questa che sta ancora andando in onda in tv è davvero una bruttissima storia. Non sappiamo chi dica la verità o chi menta ma le bugie continuano a esserci. E anche la Perricciolo dovrebbe gestire meglio le sue interviste visto che continua a dare le colpe alla Prati in merito all’esistenza di Caltagirone, quando questo fake era stato usato per due anni, o forse tre, in altre circostanze, per sedurre altre donne. Forse sarebbe arrivato il momento di raccontare tutta la verità ma del resto, visto che anche altri personaggi che fanno parte di questa vicenda hanno deciso di agire per vie legali, vedi Wanda Ferro, saranno le indagini a raccontare quello che le donne coinvolte in questa storia non vogliono raccontare.

